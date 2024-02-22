Ara sokaktaki cinsel ilişki itirafı çok konuşulmuştu! Deniz Cengiz, Cüneyt Özdemir yayınında eleştirilere tepki gösterdi

Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Jet Sosyete dizisinde canlandırdığı 'İlayda' karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Cengiz seks hikayesiyle sosyal medyayı salladı.

Tuluğ Özlü'nün sunduğu Umarım Annem Dinlemez adlı podcast programına konuk olan Deniz Cengiz ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini açık açık anlattı. Tuluğ Özlü'nün 'Bir arkadaşına bile anlatamayacağın kötü bir seks hikayen var mı?' sorusunu yanıtlayan Cengiz;

SEKS HİKAYESİ OLAY OLMUŞTU

''Kadıköy'de bir ara sokakta otoparktan birinin giriş kat balkonuna girip sevişmiştik ve çocuğun bütün dizleri yara olmuştu. En güzel yeri o. Bir de dizinin içleri yara oldu o olayı halledene kadar.'' diye yanıt vermişti.

Bu açıklamaların sosyal medyada gündem olmasının ardından ünlü oyuncu eleştiri yağmuruna tutuldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR'E KONUK OLDU

Büyüyen tepkilerin ardından Cüneyt Özdemir ile Gündem programında yayına bağlanan Deniz Cengiz, ilk olarak "anneniz ne dedi?" sorusuna, "annem burada şu an, ne desin, gülüyor" diyerek yanıt verdi.

Ardından, "Sorun yok ya bunlarda. Bir de bu bir saatlik podcast'ın bir dakikası. Neler neler konuşuyoruz!" diyen Deniz Cengiz, Cüneyt Özdemir'den "Bir saat boyunca başka neler konuştunuz mesela?" sorusu gelince Tuluğ Özlü'nün kadın dayanışması odaklı programının detaylarını anlattı.

Yayına bağlanmadan önce Tuluğ Özlü'nün diğer konuklarından kesitleri de izleyen ve Teoman'ın söylediklerine kahkaha atan Cüneyt Özdemir'e dikkat çekti.

"Teoman'ın kısmını dinlerken siz de güldünüz ama kadınlar bu hikayeleri anlatınca hala geriyoruz" açıklamasıyla kendisine yapılan eleştirilere tepkisini belli etti.

Deniz Cengiz; Yayından birkaç saat sonra "İlk lincimi yedim. Sanırım bir tek Kadıköy'de izinsiz balkonuna girdiğim kişiden özür dilerim" paylaşımında bulundu.





