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Ara tatil ne zaman? Ara ve yarıyıl tatil tarihi belli oldu mu? İşte 2022-2023 MEB takvimi

02.11.2022 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara tatil tarihleri sorgulamaları kasım ayının gelmesiyle beraber hız kazandı. İlki kasım ayında gerçekleşecek olan ara tatilin ikincisi ise nisan ayında olacak. Peki, Ara tatil ne zaman? Ara ve yarıyıl tatil tarihi belli oldu mu? İşte 2022-2023 MEB takvimi...

Ara tatil ne zaman? Ara ve yarıyıl tatil tarihi belli oldu mu? İşte 2022-2023 MEB takvimi

İlk ara tatilin ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemlerine 12 Eylül 2022 tarihi itibarıyla başlamış bulundular. Dönem içerisinde ara tatil ve yıl sonunda yarıyıl tatili gerçekleşiyor. İşte 2022-2023 MEB eğitim ve öğretim takvimine göre ara ve yarıyıl tatil tarihleri...

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İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili olan kasım ara tatili, 14 Kasım Pazartesi günü başlayıp 18 Kasım Cuma 2022 tarihinde sona erecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17 Nisan Pazartesi günü başlayıp 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

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2022 YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yarı yıl tatili 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp 3 Şubat Cuma 2023 tarihinde son bulacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin netleştiğini açıklayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023’de başlayacağını belirtmişti.

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