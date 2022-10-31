Ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman ara tatil olacak? MEB 2022 takvimi

Kasım ayı ara tatili için geri sayım başladı. Ara tatil, hafta sonlarıyla birleştiğinde uzayacak. Peki ara tatil ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman ara tatil olacak? Ara tatil kasın ayında, ikinci ara tatil ise nisan ayında gerçekleştirilecek. İşte detaylar...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatili 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım tarihinde sona erecek. 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü ile 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günü tarihleri de eklendiğinde toplamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün tatil yapmış olacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17 Nisan 2023'te başlayacak ve 21 Nisan'da bitecek. Ayrıca 21 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Bununla birlikte hafta sonları tatilleri de eklendiğinde ara tatil 9 gün olacak.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr yani 15 tatil 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat tarihinde bitecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 16 Haziran 2023'te kapanacak.

