Ara tatil araştırmaları hız kazandı. 2022 Kasım ayı ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Takvimi'nde yer aldı. Peki ara tatil ne zaman? Kasım ara tatil hangi tarihte? MEB 2022-2023 eğitim takvimi...

ARA TATİL NE ZAMAN?

2022 - 2023 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kasım ayı ara tatili 14 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 18 Kasım'da sona erecek. 12 Kasım Cumartesi ve 13 Kasım Pazar günü ile 19 Kasım Cumartesi ve 20 Kasım Pazar günü tarihleri de eklendiğinde toplamda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 9 gün tatil yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 17 Nisan 2023'te başlayacak ve 21 Nisan'da sona erecek. 21 Nisan'da üç günlük Ramazan Bayramı tatili başlayacak. Böylece, hafta sonları tatilleri de eklendiğinde ara tatil 9 gün olacak.

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr yani 15 tatil 23 Ocak'ta başlayacak ve 3 Şubat'ta sona erecek.



