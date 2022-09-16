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Ara tatil ne zaman? MEB açıkladı! Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman olacak?

16.09.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEB tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi yayınlandı. Gelişme sonrası okulların açılış tarihi ile birlikte ara tatil tarihleri de belirlendi. Buna göre öğrenciler güz ve bahar döneminde kaç gün tatil olacağı merak ediliyor. Peki ara tatil ne zaman? Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman olacak? İşte merak edilenler...

Ara tatil ne zaman? MEB açıkladı! Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman olacak?

Ara tatil ne zaman sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Yaz tatili boyunca diledikleri gibi zaman geçiren öğrenciler, 2022/2023 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 12 Eylül 2022 tarihinde yeniden ders başı yapıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

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