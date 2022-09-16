Ara tatil ne zaman? MEB açıkladı! Okullarda 15 tatil, ara tatil (sömestr tatili) ne zaman olacak?

Ara tatil ne zaman sorusu okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler tarafından araştırılmaya başlanan konular arasında yer aldı. Yaz tatili boyunca diledikleri gibi zaman geçiren öğrenciler, 2022/2023 eğitim öğretim dönemiyle birlikte 12 Eylül 2022 tarihinde yeniden ders başı yapıyor. Peki, ara tatil ne zaman başlıyor?

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

