Günlük kullanımda ayakkabılarla taşınan kir, çamur ve toz, araç paspaslarının kumaş lifleri arasında birikebiliyor. Dışarıdan taşınan nem ve dökülen içecekler de bu birikime eklenince araç içinde rahatsız edici kokular ortaya çıkabiliyor. Bu soruna karşı evde kolayca uygulanabilecek yöntemlerden biri ise paspaslara karbonat serpmek.

ARAÇ PASPASLARINA KARBONAT SERPMEK NE İŞE YARIYOR?

Karbonat, araç paspaslarında oluşan kötü kokuları gidermeye yardımcı olan pratik temizlik malzemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle yiyecek artıkları, dökülen içecekler, kir ve nem nedeniyle oluşan kokuların azaltılmasında kullanılabiliyor.

Bu etkinin temelinde karbonatın kimyasal ve fiziksel özellikleri bulunuyor. Hafif alkali yapısı sayesinde kötü kokulara neden olan bazı asidik bileşikleri nötralize edebiliyor. Ayrıca az miktarda nemi tutabilen yapısı, paspasların vakumla temizlenmesini de kolaylaştırıyor.

KARBONAT ARAÇ PASPASLARINA NASIL UYGULANIR?

Bu yöntemden yararlanmak için birkaç basit adımı takip etmek yeterli oluyor:

Paspasları araçtan çıkarın: Temizlik sırasında toz ve kirin araç içine yayılmasını önlemek için paspasları dışarı alın.

Yüzeydeki kirleri temizleyin: Paspasları silkeleyerek kum, çamur ve diğer gevşek kirleri uzaklaştırın.

Tamamen kuruduklarından emin olun: Karbonat nemle temas ettiğinde topaklanabileceği için uygulama öncesinde paspasların kuru olması gerekiyor.

Karbonatı serpin: Kumaş paspasların üzerine ince ve mümkün olduğunca eşit bir tabaka halinde karbonat yayın. Kötü kokunun daha yoğun olduğu bölgelere özellikle dikkat edin.

Bir süre bekletin: Karbonatın kumaş lifleriyle ve kokuya neden olan bileşiklerle temas etmesi için bir süre yüzeyde kalmasını sağlayın.

BEKLEME SÜRESİNİN ARDINDAN NE YAPILMALI?

Karbonatın paspas üzerinde bekletilmesinin ardından sıradaki adım elektrikli süpürgeyle temizlik yapmak. Paspasların yüzeyindeki ve kumaş lifleri arasında kalan karbonatın iyice vakumlanması gerekiyor.

Elektrikli süpürgenin oluşturduğu hava akımı, karbonat parçacıklarının yanı sıra liflerin arasında biriken ve gevşeyen kirlerin de uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

Temizlik işlemi tamamlandıktan sonra paspaslar yeniden araca yerleştirilebiliyor. Ancak bunun için tamamen temiz ve kuru olmaları gerekiyor.