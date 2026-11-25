Günümüzde İngiltere'de günlük konuşmalarda daha çok “toilet” veya “loo” kelimeleri tercih edilse de WC ifadesi tabelalarda, dünyanın her yerinde kullanılıyor. WC kısaltması, İngilizce “Water Closet” ifadesinden geliyor.

Hem tuvaletin kendisini hem de tuvaletin bulunduğu küçük odayı tanımlamak için kullanılan bu ifadenin ortaya çıkışında, suyla çalışan tuvalet sistemlerinin geliştirilmesi önemli rol oynuyor.

HİKAYESİ 400 YILDAN DAHA ESKİYE UZANIYOR

Sifonlu tuvaletlerin icadından önce İngiltere'de tuvaletleri tanımlamak için “privy” ve “jakes” gibi farklı kelimeler kullanılıyordu. Varlıklı ailelerin evlerinde ise altında çıkarılabilir bir hazne bulunan, oturaklı tuvalet sistemleri bulunuyordu.

1596 yılında Sir John Harington, suyla çalışan tuvalet tasarımını The Metamorphosis of Ajax adlı kitabında anlattı. Harington, geliştirdiği sistemi hem Somerset'teki kendi evine hem de İngiltere Kraliçesi I. Elizabeth için Richmond Sarayı'na kurdu. Ancak bu yenilik o dönemde yaygınlaşmadı. İngiltere'de modern tuvalet sistemlerinin gelişmesi için 18. yüzyıla kadar beklemek gerekti. Etimoloji kaynaklarına göre “Water Closet” ifadesi ilk kez 1755 yılında kayıtlara geçti. Bundan 20 yıl sonra, 1775 yılında Alexander Cumming, İngiltere'de sifonlu tuvalete ilişkin ilk patenti aldı.

'CLOSET' KELİMESİ ESKİDEN BAMBAŞKA BİR ANLAMA GELİYORDU

WC ifadesindeki “closet” kelimesi, geçmişte insanların ders çalışmak, kitap okumak veya dua etmek için kullandıkları küçük ve özel odaları tanımlıyordu.

Kökeni Eski Fransızcaya dayanan kelimenin temelinde mahremiyet kavramı bulunuyordu. İnsanların kapısını kapatarak yalnız kalabildiği bu küçük alanları tanımlayan sözcük, zamanla tuvaletler için de kullanılmaya başlandı. “Water” yani su kelimesi ise atıkların su yardımıyla uzaklaştırıldığı tuvalet sistemlerini ifade ediyordu. Özellikle 19. yüzyılda bu tanımlama, suyla çalışan tuvaletleri atıkların kuru toprakla örtüldüğü susuz tuvalet sistemlerinden ayırmak için kullanıldı.

WC KISALTMASI 200 YILI AŞKIN SÜREDİR KULLANILIYOR

Etimoloji sözlüğü Etymonline'a göre “Water Closet” ifadesinin W.C. şeklinde kısaltılması 1815 yılına kadar uzanıyor. Uzun bir ifadeyi iki harfle anlatmanın sağladığı kolaylık, bu kısaltmanın zamanla yaygınlaşmasına yardımcı oldu. Geçmişte harflerin arasına nokta konularak W.C. şeklinde yazılan ifade, günümüzde çoğunlukla noktasız biçimde WC olarak kullanılıyor.

NEDEN HALA TUVALET KAPILARINDA WC YAZIYOR?

Aradan iki asırdan fazla zaman geçmesine rağmen WC ifadesinin kullanılmaya devam etmesinin en önemli nedenlerinden biri, kısa ve kolay anlaşılır olması. İki harften oluşması sayesinde kapı tabelalarında, bina planlarında ve emlak ilanlarında çok az yer kaplıyor. İngiltere'nin sınırlarını aşarak Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaygınlaşan kısaltma, farklı dilleri konuşan insanların da tuvaletleri kolayca bulabilmesini sağlıyor.

Kaynak: Sanctuary Bathrooms, Etymonline, History Today, The National Archives.