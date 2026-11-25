Instagram'ın iPad'e gelmesi 15 yıl sürse de Threads, Apple'ın tabletine biraz daha kısa sürede ulaştı. Şirketin yayımladığı güncellemeyle birlikte X'in rakibi Threads'in büyük ekranlara yönelik sürümü kullanıma sunuldu.

Uygulama, Threads'in web sürümündeki gibi çok sütunlu bir arayüz sunmak yerine ana akışı tek sütunda gösteriyor. Kullanıcılar ana ekranı sağa kaydırarak arama ekranına, sola kaydırarak ise akışlar menüsüne erişebiliyor.

THREADS'E CASHTAG DESTEĞİ

Threads'in iPad sürümünü getiren güncelleme, X'ten alınan cashtag özelliğini de içeriyordu. Threads mühendisi Guy Dickinson'ın paylaşımına göre platform, Twitter'ın yıllar önce popüler hâle getirdiği bu özelliği desteklemeye başladı.

Dolar işaretinin ($) ardından hisse kodunun yazılmasıyla oluşturulan bu özel etiketlere tıklayan kullanıcılar, ilgili hisse senedi hakkındaki tartışmaları takip edebiliyor.

Threads ayrıca her cashtag sayfasının üst kısmına anlık hisse senedi fiyatları, grafikler ve diğer bilgileri eklemeye başladı. Kullanıcılar bir cashtag aradığında otomatik tamamlama sonuçlarının ilgili hisse senedinin güncel fiyatını ve yüzde kaç yükseldiğini veya düştüğünü göstereceği belirtildi.

Dickinson, özelliğin şimdilik NYSE ve Nasdaq'ta işlem gören hisse senetlerini, borsa yatırım fonlarını (ETF) ve kripto varlıkları destekleyeceğini aktardı. Cashtag özelliğinin web, iOS ve Android'de destekleneceği kaydedildi. Dağıtımın başladığı ve özelliğin bazı kullanıcılara hemen görünmeyebileceği belirtildi.