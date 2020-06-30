YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. "Arabada Sinema Günleri" yeniden başlıyor

"Arabada Sinema Günleri" yeniden başlıyor

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 11:24 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliğini gelen yoğun talep nedeniyle Eylül’e kadar uzattığını duyurdu.

Yüreğir Belediyesi ‘Arabada Sinema Günleri’ etkinliğini gelen yoğun talep nedeniyle Eylül’e kadar uzattığını duyurdu. Arabada sinema keyfi 3 Temmuz Cuma günü yeniden başlıyor.
Yüreğir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında sinemaya gidemeyen vatandaşlar için Millet Bahçesi’nde nostaljik arabada sinema etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Adanalılar yoğun ilgi gösterdi. Dev ekranda yapılan gösterimde sinemaseverler, araçlarından inmeden film izledi. Belediye çalışanları ise film izleyen vatandaşlara ücretsiz olarak patlamış mısır, çekirdek, gazoz ve limonlu dondurma ikram etti.
3 gün süren etkinliğin ardından vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Yüreğir Belediyesi ‘Arabada Sinema Günleri’ni Eylül ayına kadar uzatma kararı aldıklarını duyurdu. Eylül ayına kadar her hafta sonu Cuma ve Cumartesi günleri devam edecek olan sinema keyfi saat 20.00’de başlayacak.
Adanalıları ‘Arabada Sinema Günleri’ne davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Pandemi sürecinde bunalan insanımızın buna ihtiyacı vardı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Alanımız doldu taştı. Etkinliğimiz boyunca hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettik. Misafirlerimiz de sağ olsunlar bu konuda duyarlı davrandılar. Özellikle sosyal medyamızdan uzatılması yönünde çok talep aldık. Biz de etkinliğimizi Eylül ayına kadar uzattık. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte Athena Gökhan'ın kızı! İşte Athena Gökhan'ın kızı!
Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdiKozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Adana Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:31
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Defne Çınar Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
Sevindik Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu

Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.