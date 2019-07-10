Arabanın camından sürücüyü darp etti! O anlar kamerada

İddiaya göre, Mersin'de yol verme yüzünden bir motosikletli ile otomobil sürücüsü tartıştı. Yol kenarına çeken otomobilin arkasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne açık olan camdan vurmaya başladı.

Bölgede bulunan bir sürücünün aracından cep telefonuyla görüntüledi olayda, bir süre otomobil sürücüsüne vuran motosiklet sürüsüne, çevredekiler müdahale ediyor. Motosiklet sürücüsüne yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek, tepki gösteren çevredeki vatandaşlar sayesinde olay daha çok büyümeden engelliyor. Trafikte yaşanan bu tartışma saniye saniye amatör kameraya yansıyor. (İHA)

