Mynet Trend

Arabanın camından sürücüyü darp etti! O anlar kamerada

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Mersin'de motosikletli bir kişi, trafikte tartıştığı iddia edilen bir aracın sürücüsünü darp etmeye çalıştı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayda, arabanın şoförüne vuran şahsı, çevredeki vatandaşlar engelliyor.

İddiaya göre, Mersin'de yol verme yüzünden bir motosikletli ile otomobil sürücüsü tartıştı. Yol kenarına çeken otomobilin arkasında duran motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne açık olan camdan vurmaya başladı.

Bölgede bulunan bir sürücünün aracından cep telefonuyla görüntüledi olayda, bir süre otomobil sürücüsüne vuran motosiklet sürüsüne, çevredekiler müdahale ediyor. Motosiklet sürücüsüne yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek, tepki gösteren çevredeki vatandaşlar sayesinde olay daha çok büyümeden engelliyor. Trafikte yaşanan bu tartışma saniye saniye amatör kameraya yansıyor. (İHA)

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Merkel yine titredi!Merkel yine titredi!
Görenleri şaşırtan dostlukGörenleri şaşırtan dostluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin trafik yol verme kavgası Motosiklet

En Çok Okunan Trend Haberler

Fenerbahçe'yi heyecanlandıran açıklama

Fenerbahçe'yi heyecanlandıran açıklama

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Kısa mesafeyi duyan taksici kadın yolcuyu indirmek istedi

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Onlarca kişi hastaneye başvurmuştu! Korkutan haber geldi

Önce yasak aşk, ardından gayr-ı meşru çocuk, şimdi de...

Önce yasak aşk, ardından gayr-ı meşru çocuk, şimdi de...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papua Yeni Gine'de kabile katliamı: Onlarca kadın ve çocuk öldürüldü

Papua Yeni Gine'de katliam: Onlarca kadın ve çocuk öldürüldü

Merkel yine titredi!

Merkel yine titredi!

Oto lastikçinin kargayla dostluğu görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtan dostluk

Bu kuşlar her yerde! Taşıdığı bakteri çok tehlikeli

Bu kuşlar her yerde! Taşıdığı bakteri çok tehlikeli

Hapishanelere bilgisayar geliyor, her hücrede mahkumlar için tablet olacak

Her hücrede mahkumlar için tablet olacak

Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

Bahçesine gelen tilkiyi eliyle besledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.