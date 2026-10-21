İkili ilişkilerde sağlıklı sandığımız ama aslında bize zarar veren 3 davranış

İkili ilişkilerde bazı davranışlar sevginin, bağlılığın veya fedakârlığın göstergesi olarak görülse de zamanla duygusal yıpranmaya neden olabiliyor. Kişisel sınırlardan ödün vermek, kıskançlığı sevgiyle karıştırmak veya sorunları görmezden gelmek, sağlıklı bir ilişkinin önündeki engeller arasında yer alabiliyor. İşte sağlıklı sanılan ancak ilişkilere zarar verebilen 3 davranış…

1. KISKANÇLIĞI SEVGİNİN GÖSTERGESİ OLARAK GÖRMEK

Kıskançlık, bazı ilişkilerde sevginin ve bağlılığın doğal bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ancak partnerin giyimine, arkadaşlarına veya günlük yaşamına müdahale etmek, zamanla kontrolcü davranışlara dönüşebiliyor. Sevgiyle kontrol arasındaki sınırın göz ardı edilmesi, kişinin özgürlüğünü kısıtlayabiliyor.

2. İLİŞKİ UĞRUNA SÜREKLİ KENDİNDEN ÖDÜN VERMEK

Partnerini mutlu etmek için kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve sınırlarını sürekli ikinci plana atmak, fedakârlık olarak değerlendirilebiliyor. Ancak bu durumun tek taraflı hâle gelmesi, kişinin zamanla kendi ihtiyaçlarından uzaklaşmasına ve ilişkide değersiz hissetmesine neden olabiliyor. Sağlıklı ilişkilerde her iki tarafın da ihtiyaçlarına yer açılması önem taşıyor.

3. SORUN ÇIKMASIN DİYE RAHATSIZLIKLARI DİLE GETİRMEMEK

Tartışmalardan kaçınmak amacıyla kırgınlıkları içine atmak, kısa vadede huzuru koruyor gibi görünebiliyor. Ancak konuşulmayan sorunlar zamanla birikerek güvensizliğe, uzaklaşmaya ve iletişim kopukluğuna yol açabiliyor. Sağlıklı iletişim, anlaşmazlıkların tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade sorunların karşılıklı saygı çerçevesinde konuşulabilmesini gerektiriyor.