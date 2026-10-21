Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İkili ilişkilerde sağlıklı sandığımız ama aslında bize zarar veren 3 davranış

İlişkilerde sevgi, fedakârlık ve anlayış çoğu zaman sağlıklı bağların temel unsurları olarak görülüyor. Ancak bazı davranışlar, iyi niyetli gibi görünse de zamanla kişinin sınırlarına, özgüvenine ve duygusal sağlığına zarar verebiliyor. İşte ilişkilerde sağlıklı sandığımız ancak zarar verebilen 3 davranış.

İkili ilişkilerde sağlıklı sandığımız ama aslında bize zarar veren 3 davranış
Çiğdem Berfin Sevinç

İkili ilişkilerde bazı davranışlar sevginin, bağlılığın veya fedakârlığın göstergesi olarak görülse de zamanla duygusal yıpranmaya neden olabiliyor. Kişisel sınırlardan ödün vermek, kıskançlığı sevgiyle karıştırmak veya sorunları görmezden gelmek, sağlıklı bir ilişkinin önündeki engeller arasında yer alabiliyor. İşte sağlıklı sanılan ancak ilişkilere zarar verebilen 3 davranış…

İkili ilişkilerde sağlıklı sandığımız ama aslında bize zarar veren 3 davranış 1

1. KISKANÇLIĞI SEVGİNİN GÖSTERGESİ OLARAK GÖRMEK

Kıskançlık, bazı ilişkilerde sevginin ve bağlılığın doğal bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Ancak partnerin giyimine, arkadaşlarına veya günlük yaşamına müdahale etmek, zamanla kontrolcü davranışlara dönüşebiliyor. Sevgiyle kontrol arasındaki sınırın göz ardı edilmesi, kişinin özgürlüğünü kısıtlayabiliyor.

2. İLİŞKİ UĞRUNA SÜREKLİ KENDİNDEN ÖDÜN VERMEK

Partnerini mutlu etmek için kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve sınırlarını sürekli ikinci plana atmak, fedakârlık olarak değerlendirilebiliyor. Ancak bu durumun tek taraflı hâle gelmesi, kişinin zamanla kendi ihtiyaçlarından uzaklaşmasına ve ilişkide değersiz hissetmesine neden olabiliyor. Sağlıklı ilişkilerde her iki tarafın da ihtiyaçlarına yer açılması önem taşıyor.

İkili ilişkilerde sağlıklı sandığımız ama aslında bize zarar veren 3 davranış 2

3. SORUN ÇIKMASIN DİYE RAHATSIZLIKLARI DİLE GETİRMEMEK

Tartışmalardan kaçınmak amacıyla kırgınlıkları içine atmak, kısa vadede huzuru koruyor gibi görünebiliyor. Ancak konuşulmayan sorunlar zamanla birikerek güvensizliğe, uzaklaşmaya ve iletişim kopukluğuna yol açabiliyor. Sağlıklı iletişim, anlaşmazlıkların tamamen ortadan kaldırılmasından ziyade sorunların karşılıklı saygı çerçevesinde konuşulabilmesini gerektiriyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akademik literatürü altüst eden "kehanet" araştırması: İnsan beyninin geleceği hissettiği ortaya çıktı!Akademik literatürü altüst eden "kehanet" araştırması: İnsan beyninin geleceği hissettiği ortaya çıktı!
Günler süren sağanak barajı doldurdu! Doluluk oranında büyük sıçramaGünler süren sağanak barajı doldurdu! Doluluk oranında büyük sıçrama

Anahtar Kelimeler:
ilişki sorunları zarar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.