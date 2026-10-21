Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sadece 30 saniye yetiyor! Zihinsel huzuru artıran 3 farkındalık egzersizi

Yoğun günlük tempo, farkındalık çalışmalarına zaman ayırmayı zorlaştırabiliyor. Psikolog Eli Susman'a göre zihinsel iyi oluşu desteklemek için uzun saatler harcamak gerekmiyor. Gün içinde yapabileceğiniz 30 saniyelik üç basit egzersizle günlük yaşamınıza farkındalık katabilirsiniz.

Sadece 30 saniye yetiyor! Zihinsel huzuru artıran 3 farkındalık egzersizi
Nilgün Arabacı

Araştırmalar, meditasyon ve farkındalık uygulamalarının psikolojik açıdan çeşitli yararlar sağlayabileceğine işaret ediyor. Psikolog ve yazar Eli Susman'a göre pek çok kişi bu uygulamaları yapmak istese de günlük yaşamın yoğunluğu buna engel olabiliyor. Uzayan toplantılar, hazırlanması gereken akşam yemekleri ve bitmeyen bildirimler, kişinin kendine zaman ayırmasını zorlaştırabiliyor.

Susman, Micropractice: A Science-Backed Approach for Calm, Clarity, and Joy in 30 Seconds or Less adlı kitabında, günlük yaşama kolayca eklenebilecek kısa farkındalık egzersizlerini ele alıyor. Buradaki temel yaklaşım, dakikalarca hatta saatlerce meditasyon yapmak yerine kısa uygulamaları düzenli olarak tekrarlamak.

İşte günlük hayatın içinde yalnızca 30 saniye ayırarak deneyebileceğiniz üç farkındalık egzersizi…

1. MİKRO DANSLA HAREKET EDİN

Farkındalık kazanmak için her zaman sessizce oturmak veya gözlerinizi kapatmak zorunda değilsiniz. Susman'ın önerilerinden biri, yalnızca 30 saniye boyunca doğaçlama dans etmek.

Bunun için özel bir hareket öğrenmenize, müzik açmanıza veya belirli bir ortam hazırlamanıza gerek yok. Kendinizi rahat hissedeceğiniz şekilde ayağa kalkıp bedeninizi müziğin ritmine ya da kendi doğal hareketlerinize bırakabilirsiniz.

Bu kısa uygulama, günlük rutinin dışına çıkmanıza ve dikkatinizi bir süreliğine yaptığınız harekete yöneltmenize yardımcı olabilir. Amaç kusursuz dans etmek değil, o anın içinde kalmak ve hareket etmenin keyfini yaşamaktır.

2. GÜN İÇİNDE KARŞILAŞTIĞINIZ İNSANLARA İYİ DİLEKLERDE BULUNUN

Susman'ın önerdiği ikinci egzersiz, şefkat ve iyi dilekler üzerine kurulu. Gün içinde karşılaştığınız insanlara içtenlikle iyi şeyler dilemek, kısa bir farkındalık pratiğine dönüşebilir.

Örneğin içinizden şu cümleleri geçirebilirsiniz:

Güvende olmanı diliyorum.

Mutlu olmanı diliyorum.

Sağlıklı olmanı diliyorum.

Hayatı kolaylıkla ve huzurla yaşamanı diliyorum.

Dilerseniz bu ifadeleri tek kelimeye de indirebilirsiniz: Güven, mutluluk, sağlık ve huzur…

Susman'ın özellikle sevdiği ifadelerden biri ise insanların yaşamın mucizesini deneyimleyebilmesini dilemek. Bu uygulamayı sokakta yürürken, toplu taşımada veya gün içinde kısa süreliğine karşılaştığınız insanlarla aynı ortamdayken deneyebilirsiniz.

Bu egzersizin amacı, başkalarına karşı daha anlayışlı bir tutum geliştirmek ve dikkati günlük telaşın dışına çıkarabilmektir. Uzun bir meditasyon seansı gerektirmeden, birkaç saniyeliğine bile olsa iyi dileklere odaklanabilirsiniz.

3. BAŞKALARININ MUTLULUĞUNU KISKANMAK YERİNE TAKDİR ETMEYİ DENEYİN

Üçüncü egzersiz, özellikle kıskançlık ve başkalarıyla kendini karşılaştırma duygusuyla başa çıkmaya odaklanıyor. Bu duygu bir sohbet sırasında, bir başkasının başarısını duyduğunuzda veya sosyal medyada gezinirken ortaya çıkabilir.

Böyle bir an yaşadığınızda kendinizi suçlamak ya da duyguyu hemen bastırmaya çalışmak yerine düşüncelerinizi farklı bir yöne çevirmeyi deneyebilirsiniz.

Susman, bu durumlarda şu tür ifadeler kullanmayı öneriyor:

Kendi mutluluklarımı kutluyorum, seninkileri de kutluyorum.

Senin mutluluğun bana ilham veriyor.

Bu yaklaşımın temelinde, mutluluğun sınırlı bir kaynak olmadığı düşüncesi bulunuyor. Başka birinin başarıya ulaşması veya güzel bir deneyim yaşaması, sizin mutluluğunuzu ya da başarı şansınızı azaltmak zorunda değil.

Başkalarının hayatına odaklanıp kendinizi onlarla kıyaslamak yerine hem kendi güzel anlarınızı fark etmeye hem de başkalarının mutluluğunu takdir etmeye çalışabilirsiniz. Bu, kıskançlık duygusunu hemen ortadan kaldırmayı garanti etmese de duyguyla kurduğunuz ilişkiyi yeniden değerlendirmenize yardımcı olabilir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akademik literatürü altüst eden "kehanet" araştırması: İnsan beyninin geleceği hissettiği ortaya çıktı!Akademik literatürü altüst eden "kehanet" araştırması: İnsan beyninin geleceği hissettiği ortaya çıktı!
Günler süren sağanak barajı doldurdu! Doluluk oranında büyük sıçramaGünler süren sağanak barajı doldurdu! Doluluk oranında büyük sıçrama

Anahtar Kelimeler:
Psikoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Trump'tan Fransa yorumu: "Ayaklanma değil, devrim gibi"

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Meloni'den sert tedbiler! Cezalar getirildi, devreye asker de giriyor

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi zaferine son dakika engeli!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

Seray Kaya'dan ayrılık iddiaları sonrası olay paylaşım!

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

İslam Memiş 'perşembe' gününü işaret etti: "Farklı karar çıkabilir"

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

SPK 3 yatırım şirketinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.