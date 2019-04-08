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Arabanın en kirli yeri neresi biliyor musunuz?

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

Arabanızı ne sıklıkla temizletirseniz temizletin, arabanın içinde öyle bir yer var ki klozet kapağından bile daha fazla mikrop saçıyor ve kimse farkında bile değil!

Arabanın en kirli yeri neresi biliyor musunuz?

Evde dip köşe temizlik yapmak kimimiz için sadece bahar temizliğinden ibaret değildir. Her hafta hatta iki günde bir evini allayıp pullayan binlerce insan var. Peki evde bu kadar titiz olan insanlar arabasına da aynı titizliği gösteriyor mu?

Yapılan son bir araştırmaya göre insanlar arabasını ne kadar çok kullanıyorsa o kadar sık yıkamaya veriyor. Ama ortalamaya baktığınızda araba sahibi olan kişilerin 3'te 1'i yılda bir kez arabasının içini dip köşe temizletiyor.

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Eğer bunun şoke edici detay olduğunu düşünüyorsanız durun! Çünkü yine aynı araştırma sonucunda çıkan bilgiye göre arabadaki bir yer 700 ayrı tip mikrobu tek bir yerde topluyor o da direksiyon! Ekranı çok nadir temizlendiği için cilt sağlığını tehlikeye attığı belirtilen cep telefonundan bile 6 kat daha çok mikrop barındıran direksiyon aynı zamanda da klozet kapağından 4 kat daha çok kirli. Siz siz olun, eliniz direksiyonun üzerinde terliyorsa o toksinlerin derinin içine girmesine izin vermeden hemen dezenfekteli bir mendille silin.

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Anahtar Kelimeler:
direksiyon araba temizliği arabadaki en pis yer

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