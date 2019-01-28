Arabanıza aşık olduğunuzu gösteren 11 davranış

Arabanıza coşkuyla gitmek
Sabah kalktınız ve işinize veya okulunuza gideceksiniz. Kapıdan çıkar çıkmaz adımlarınız hızlanıyor, aklınızda sürekli olarak arabanız var ve yol boyunca onu düşünüyorsunuz. Arabanızın yanına yaklaştınız, kapısını açtınız ve koltuğuna oturdunuz, ardından bir rahatlama hissediyor musunuz?
Arabanıza isim takmak
Aracınızdan “araba” diye mi yoksa verdiğiniz bir isimle mi bahsediyorsunuz? Örneğin erkekseniz aslan, kaplan, canavar veya tosun mu diyorsunuz veya kadınsanız cici, fıstık, minik veya ufaklık mı diyorsunuz?
Aklınızın park ettiğiniz yerde kalması
Hafta sonu alışveriş merkezine gittiniz, her yer tıklım tıklım ve park edecek bir yer bulamıyorsunuz. Tam o anda bir park yeri beliriyor ancak dar ve diğer sürücüler kapıyı açarken sizin kapınıza vurabilir. Mecburen park ettiniz ancak aklınız tamamen arabanızda kaldı ve bu nedenle geziniz zehir oldu mu?
İçini ve dışını sürekli temiz tutmak
Hafta sonu geldi, yağışlar bitti ve aracınız ciddi şekilde kirli durumda. İç dış temizlik yaptırmak için yıkamacıya gittiniz. Bir yandan yapılan temizliği izliyor bir yandan da çayınızı yudumluyor ve keyifleniyorsunuz. Temizlik bitti ve yola koyuldunuz ancak sulama yapılmış bir yerde su yola yayılmış ve siz de geçmek zorunda kaldınız. Geçtikten sonra “Kahretsin” dediniz mi?
En ufak çiziğin sinir bozması
Aracınızı yıkattıktan sonra dikkatle incelediniz ve gözünüze bir çizik veya taş izi çarptı. Acaba nerede oldu, kim yaptı diye saatlerce düşünüp sinirlerinizi bozdunuz mu ve hemen tamir etmek istediniz mi?
Valeye anahtar vermemek
Arkadaşlarınızla veya ailenizle bir yemeğe gittiniz ve kapıda park edecek yer bulamadınız. Ardından da vale kapınızda beliriverdi. Arabanızda da siz dahil 5 kişi var ancak her şeye rağmen anahtarınızı başka birine vermemek için 500 metre öteye park ettiniz mi?
Arabanıza binenler için kurallar
Kendinizden iyi gibi baktığınız arabanıza birileri binecek ancak gözünüz korkuyor. Birisi kapıyı çarpar, sigara içer döşemeyi deler yada arabayı kokutur, ayakları çamurludur diye düşündüğünüz ve binenlere nasıl söylesem diye düşündüğünüz oldu mu?
Aklınızın her zaman arabanızda olması
İşten evinize gittiniz, evden işe geldiniz, öğle veya akşam yemeği için bir yerlere gittiniz. Aklınız arabanızda ve mekan fark etmeksizin bilgisayardan veya telefondan arabanızla ilgili aksesuarlara bakıyor veya forumlarda mı dolaşıyorsunuz?
Arabanıza laf eden olursa bozulmak
Arabanıza gözünüz gibi bakıyorsunuz, binerken büyük keyif alıyorsunuz hatta rüyalarınıza bile giriyor yani resmen aşıksınız. Ancak bir gün arkadaşlarınızla muhabbet ederken arabanız hakkında çok ters ve ukala bir yorum geliyor. Şahsınıza küfür edilmiş gibi hissediyor musunuz?
Vaktinden önce bakım yaptırmak
Aracınızı normalde 15.000 kilometrede bir periyodik bakıma götürmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Ancak yine de ne olur ne olmaz diye 1000 kilometre önceden bakıma götürdüğünüz oldu mu? Bakım yapılırken ustalar surat assalar bile aracınızın başında bekleyip ilgilenmek istiyor musunuz?
Sürekli aksesuar almak
Aklınızdaki arabayı daha almadan aksesuar biriktirmeye başladınız. Arabanızı aldınız ancak hızınızı alamadınız. Hala irili ufaklı aksesuarlar almaya devam ediyor musunuz?
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