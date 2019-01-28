Arabanıza aşık olduğunuzu gösteren 11 davranış

Arabanıza coşkuyla gitmek

Sabah kalktınız ve işinize veya okulunuza gideceksiniz. Kapıdan çıkar çıkmaz adımlarınız hızlanıyor, aklınızda sürekli olarak arabanız var ve yol boyunca onu düşünüyorsunuz. Arabanızın yanına yaklaştınız, kapısını açtınız ve koltuğuna oturdunuz, ardından bir rahatlama hissediyor musunuz?

Arabanıza isim takmak

Aracınızdan “araba” diye mi yoksa verdiğiniz bir isimle mi bahsediyorsunuz? Örneğin erkekseniz aslan, kaplan, canavar veya tosun mu diyorsunuz veya kadınsanız cici, fıstık, minik veya ufaklık mı diyorsunuz?

Aklınızın park ettiğiniz yerde kalması

Hafta sonu alışveriş merkezine gittiniz, her yer tıklım tıklım ve park edecek bir yer bulamıyorsunuz. Tam o anda bir park yeri beliriyor ancak dar ve diğer sürücüler kapıyı açarken sizin kapınıza vurabilir. Mecburen park ettiniz ancak aklınız tamamen arabanızda kaldı ve bu nedenle geziniz zehir oldu mu?

İçini ve dışını sürekli temiz tutmak

Hafta sonu geldi, yağışlar bitti ve aracınız ciddi şekilde kirli durumda. İç dış temizlik yaptırmak için yıkamacıya gittiniz. Bir yandan yapılan temizliği izliyor bir yandan da çayınızı yudumluyor ve keyifleniyorsunuz. Temizlik bitti ve yola koyuldunuz ancak sulama yapılmış bir yerde su yola yayılmış ve siz de geçmek zorunda kaldınız. Geçtikten sonra “Kahretsin” dediniz mi?