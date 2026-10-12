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Apple’dan iki yeni iPad hamlesi!

İddialara göre OLED ekranlı yeni iPad mini, ekim ayı içerisinde tanıtılacak. Apple Intelligence desteğiyle gelmesi beklenen standart iPad modeli ise 2027 yılına kalabilir.

Apple’dan iki yeni iPad hamlesi!
Enes Çırtlık

Apple'ın ekim ayında iki etkinlik düzenleyerek yeni ürünlerini tanıtacağı öne sürülüyor. Şirketin ilk etkinlikte HomeView akıllı ev merkezini tanıtması bekleniyor. Bu etkinlikte akıllı kilitler ve termostatlar gibi başka ürünlerin de büyük olasılıkla yer alacağı belirtiliyor. Ayın ilerleyen günlerinde düzenleneceği öne sürülen ikinci etkinliğin ise yeni Mac modellerine ve yeni bir iPad mini'ye odaklanması bekleniyor.

YENİ IPAD MINI OLED EKRANLA GELEBİLİR

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bilgilere göre Apple, ekim ayında iki ayrı etkinlik düzenlemeyi planlıyor. İkinci etkinlikte tanıtılması beklenen yeni iPad mini'nin ise OLED ekranla geleceği öne sürülüyor.

Apple, son olarak 2024 yılında iPad mini modelini güncellemişti. Söz konusu modelde 2021 yılında tanıtılan önceki neslin A15 işlemcisi yerine A17 Pro kullanılmış, RAM kapasitesi de 4 GB'tan 8 GB'a çıkarılmıştı. Bu değişiklikler performansı artırırken Apple Intelligence'ı da sunulduğu bölgelerde kullanılabilir hale getirmişti. Ancak cihazın diğer özelliklerinde önemli bir değişiklik yapılmamıştı.

Yeni iPad mini'nin ise seride ilk kez OLED ekran teknolojisini kullanacağı öne sürülüyor. Bununla birlikte Apple, LCD ekranlı iPad'ler üretmeyi sürdürecek. Şirket, bu yılın başlarında yenilediği iPad Air modellerinde de 60 Hz yenileme hızına sahip IPS LCD ekranları tercih etmişti.

Gurman'ın aktardıklarına göre ekim ayındaki etkinlikler, Apple'ın 2026 yılı içerisindeki son ürün tanıtımları olacak. Bu nedenle yeni iPad mini'nin bu yıl güncellenecek son iPad modeli olması bekleniyor.

Apple’dan iki yeni iPad hamlesi! 1

STANDART IPAD'İN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Apple'ın yeni bir standart iPad üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Ancak Gurman'ın aktardıkları doğruysa bu model 2027 yılına kalacak.

Serinin mevcut modeli olan iPad (2025), yeni bir işlemci ve 4 GB yerine 6 GB RAM ile piyasaya sürülmüştü. Ayrıca 10,9 inçlik IPS LCD ekranın yerini 11 inçlik bir IPS LCD ekran almıştı. Ancak bu donanım yükseltmesi, cihazın Apple Intelligence özelliklerini desteklemesi için yeterli olmamıştı.

Apple’dan iki yeni iPad hamlesi! 2

Bir kod sızıntısından elde edilen bilgilere göre yeni standart iPad'in Apple A19 işlemci ve 8 GB RAM ile geleceği iddia ediliyor. Böylece yeni modelin Apple Intelligence, Siri AI ve asgari işlemci ile RAM gereksinimi bulunan diğer yapay zekâ özelliklerini desteklemesi bekleniyor.

Apple'ın N1 ağ çipi sayesinde yeni iPad'in Wi-Fi 7, Bluetooth ve Thread bağlantılarını destekleyeceği belirtiliyor. Ayrıca Apple C1X modemini kullanan, 6 GHz altı frekanslarda 5G bağlantısı sunabilen bir sürümün de hazırlanacağı öne sürülüyor.

APPLE, 2027'DE BAŞKA HANGİ ÜRÜNLERİ TANITABİLİR?

2027'de standart iPad dışında başka cihazların da tanıtılması bekleniyor. Son olarak 2025 yılında güncellenen iPad Pro serisinin gelecek yıl yeni modellere kavuşması bekleniyor.

Bunun yanında yeni MacBook Air ve MacBook Neo modelleri ile iPhone 18 ve iPhone 18e'nin de 2027 yılında tanıtılması öngörülüyor.

iPad Air serisinin de gelecek yıl güncellenebileceği belirtiliyor. Bu gerçekleşirse Apple, iPad Air modellerini üst üste dördüncü yıl yenilemiş olacak.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
Apple iPad
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