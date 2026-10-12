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SpaceX canlı yayınında UFO paniği! Görüntüler sosyal medyayı salladı

SpaceX'in Starship roketinin fırlatılışını canlı yayından izleyen bazı kişiler, görüntülerin arka planında tanımlanamayan bir ışık fark ettiklerini öne sürdü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerdeki cismin dev bir uzay gemisi olduğunu iddia eden kullanıcılar, bunun bir UFO olabileceğini ve büyüklüğünün bir şehir kadar olduğunu savundu. Ancak görüntülerdeki cismin ne olduğu henüz doğrulanmadı.

SpaceX canlı yayınında UFO paniği! Görüntüler sosyal medyayı salladı
Çiğdem Berfin Sevinç

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship roketi, Starlink ağına 26 yeni nesil uydu yerleştirmek ve gelecekte Ay ile Mars'a yapılması planlanan yolculuklar için test gerçekleştirmek amacıyla fırlatıldı.

Ancak uçuş sırasında teknik sorunlar yaşandı. SpaceX mühendisleri, roketin motorlarından birinin planlanandan önce devre dışı kaldığını açıkladı. Bu nedenle başlangıçta 10 saat sürmesi planlanan görev yaklaşık 3 saate indirildi.

Yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki Starship'in uçuşu, dönüş aşamasında da sorunlarla gündeme geldi. Kontrollü iniş yaptığı izlenimi veren araç, suya iniş sırasında büyük bir ateş topuna dönüştü. Şirketin yayımladığı canlı yayın görüntüleri ise patlamadan kısa süre önce kesildi.

SpaceX canlı yayınında UFO paniği! Görüntüler sosyal medyayı salladı 1

GÖRÜNTÜLERDEKİ IŞIK SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Canlı yayın sırasında, uçuşun yaklaşık sekizinci dakikasında arka planda kısa süreliğine kavisli, soluk mavi bir ışık görüldü. Görüntüyü inceleyen bazı UFO meraklıları, cismin dev bir uzay aracı olabileceğini ileri sürdü.

Daily Star'ın haberine göre, sosyal medya kullanıcılarından bazıları cismin bir ana uzay gemisine benzediğini ve bir şehirden bile büyük olabileceğini iddia etti. Bazı kullanıcılar ise görüntülerde bir UFO'nun canlı yayında görüldüğünü savundu.

Sosyal medyada görüntüleri yorumlayan kullanıcılardan biri, ışığın bir ana uzay gemisine benzediğini belirterek cismin “bir şehirden daha büyük” olduğunu iddia etti. Başka kullanıcılar da canlı yayında UFO gördüklerini öne sürdü.

Cismin büyüklüğünü ve Dünya'ya olan uzaklığını yalnızca görüntüler üzerinden belirlemek mümkün değil. Ayrıca ışığın dünya dışı bir varlıkla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt bulunmuyor.

SpaceX canlı yayınında UFO paniği! Görüntüler sosyal medyayı salladı 2

CİSMİN NE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Görüntülerle ilgili farklı ihtimaller de gündeme geldi. Bazı kullanıcılar, ışığın Güneş ışınlarının Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yansıması sonucu oluşmuş olabileceğini öne sürdü.

Bir başka ihtimale göre ise görülen iz, Starship'ten ayrıldıktan sonra motorlarını kapatan Super Heavy güçlendirici roketinin bıraktığı bir iz olabilir.

SpaceX ve Elon Musk, UFO iddialarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. NASA Başkanı Jared Isaacman ise fırlatmanın ardından şirketin teknik ekibini tebrik ederek uçuşu başarılı ve etkileyici olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
uzay ufo Elon Musk SpaceX
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