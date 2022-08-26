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Korku dolu anlar! Bahçesinde bir anda karşısına çıkan kuduz tilkinin saldırısına uğradı

26.08.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde yaşayan 61 yaşındaki emekli hemşire Sherri Russo, evinin bahçesinde gündüz vaktinde kuduz bir tilkinin saldırısına uğradı. Bir anda karşısına çıkan tilki kadını bacağından ısırdı ve dişlerini etine geçirerek hastanede kapsamlı tedavi görmesini gerektiren büyük bir yarayla karşı karşıya bıraktı. Yaşlı kadın korkudan 1 hafta boyunca evinden dışarı çıkamadığını söyledi.

Emekli bir hemşire , güpegündüz kendi evinin ön bahçesinde kuduz bir tilki tarafından saldırıya uğradığında canlı canlı yeneceğini düşündü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde tilkinin Sherri Russo’nun üzerine atladığı, defalarca ısırıldığı ve umutsuzca hayvandan kurtulmak için onu tekmelediği anlar gösteriliyor. İnatçı gri tilki, 30 saniye boyunca kadının bacağını ısırdığı yeri bırakmadı.

YARDIMINA KOMŞUSU KOŞTU

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Yaşlı kadının yardım çığlıklarını duyan komşusu elinde bir sopayla koşarak Russo’yu kurtarmayı başardı. Komşu yaşlı kadını arabasına bindirmeyi ve sol bacağı ile sağ elindeki yaraların temizlenip pansuman edildiği hastaneye götürmeyi başardı. Russo’ya hastanede dört kuduz aşısının ilk, bir tetanos aşısı ve enfeksiyonla mücadele etmek için bir dizi antibiyotik reçete edildi.

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“ÇOK KORKTUM”

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Hastanede tedavi gördüğü sırada tilkinin öldüğü haberi alan Russo, yakınlardaki bir veterinerde hayvanın cansız bedeni üzerinden yapılan kuduz testinin pozitif çıktığını öğrendi. Yaşadığı travmatik saldırının sonrasında korktuğu için evinden çıkamadığını dile getiren Russo, “Yüzüme saldıracaktı. Bacağımın dış kısmını ısırdığında aslına komşumuzun köpeği olduğunu düşündüm. Bacağımı kaldırdığımda onun gri bir tilki olduğunu gördüm. Onu bacağımdan tutup uzaklaştırmak için uzandığımda, baş parmağım ve işaret parmağım arasında tuttu ve beni çiğnedi” dedi.

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Saldırı boyunca çığlık atarak yardım istediğini belirten Russo, “Neyse ki komşum beni duydu ve sopayla koşarak geldi. Tilki onun çıkarttığı sesleri duyunca dikkati dağıldı ve kaçmaya başladı. Beni canlı canlı yiyecekti. Çok korktum.” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika tilki
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