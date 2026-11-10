Arabasının çalındığını sanıyordu! 20 yıl sonra ortaya çıkan gerçek şoke etti

Almanya'nın Frankfurt kentinde bulunan bir binanın yıkım çalışmaları öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Yıkılması planlanan binanın garajında uzun süredir duran bir otomobil, yıkım çalışmalarına engel olunca yetkililer aracın sahibini bulmak için harekete geçti.

Yapılan araştırmada otomobilin 1997 yılında kayıp olarak polise bildirildiği belirlendi. Aracın yıllar önce çalındığı düşünülse de gerçek çok daha şaşırtıcıydı.

OTOMOBİLİNİ NEREYE PARK ETTİĞİNİ UNUTMUŞ

Polis kayıtlarının incelenmesiyle otomobilin sahibinin, aracı bizzat söz konusu garaja park ettiği ve daha sonra nerede bıraktığını unuttuğu anlaşıldı. Böylece 20 yıldır kayıp olduğu düşünülen otomobilin aslında hiç çalınmadığı ortaya çıktı.

Olayın yaşandığı dönemde 76 yaşında olan araç sahibi, yıllar sonra otomobiline yeniden kavuştu.

20 YILLIK OTOMOBİL HURDAYA AYRILACAK

Aracını yeniden bulmasına rağmen yaşlı adam, otomobilini elinde tutmamaya karar verdi. Uzun yıllar boyunca garajda bekleyen ve artık kullanılamayacak durumda olan aracın hurdaya gönderileceği açıklandı.

Frankfurt Belediyesi yetkilileri, otomobilin artık trafiğe çıkabilecek durumda olmadığını ve hurdaya ayrılacağını bildirdi.

Yıllarca çalındığı düşünülen otomobilin, sahibinin park ettiği yeri unutması nedeniyle kayıp sanılması ise olayın en dikkat çekici ayrıntısı oldu.

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