Karısına işe gittiğini söyledi, başka ülkede evlendi! Facebook davetiyesi ele verdi

56 yaşındaki sözleşme yöneticisi David Curtis, 51 yaşındaki eşi Kirsty Curtis'e 'her zamanki gibi' işe gideceğini söyleyerek evden çıktı. Ancak Curtis'in gerçek planının çok farklı olduğu ortaya çıktı. Tayland'a giden adam, burada tanıştığı ve yaklaşık 35 yaşında olduğu belirtilen Kwanta Satipjan ile evlendi. Curtis'in ikinci evliliği, yakınlarına Facebook üzerinden gönderdiği düğün davetiyeleri sayesinde açığa çıktı.

İŞE GİDİYORUM DEDİ, BİR DAHA EVE DÖNMEDİ

Kirsty Curtis'in anlattığına göre eşi, Nisan 2025'te her zamanki gibi işe gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha eve dönmedi. Çift, adamın ortadan kaybolmasından hemen önce ailece yemek yemişti. Kirsty, o gün aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını ve eşinin kendisini sevdiğini söylediğini belirtti.

Ancak kısa süre sonra eşinden beklenmedik bir mesaj aldı David Curtis, evliliklerine ara vermek istediğini belirttikten sonra eşini bütün iletişim kanallarından engelledi. Evde eşinin pasaportunun da olmadığını fark eden Kirsty, bir süre sonra onun yurt dışına çıktığını öğrendi.

Curtis daha sonra psikolojik olarak zor bir dönemden geçtiğini, yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu ve dünya turunu tamamladıktan sonra eve döneceğini öne sürdü. Kirsty ise eşinden ülkeye dönmesini istedi. Ancak Curtis geri gelmeyince boşanma davası açtı.

FACEBOOK'TAKİ DÜĞÜN DAVETİYESİ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Kirsty Curtis, eşinin Tayland'da olduğunu öğrendikten sonra sosyal medyada yapılan bir düğün duyurusundan haberdar oldu. Duyuruda David Curtis ile Kwanta Satipjan'ın evleneceği belirtiliyor, ayrıca İngiltere'de geçirilecek balayıyla ilgili ayrıntılar paylaşılıyordu. Curtis'in yakın aile üyelerine Facebook üzerinden düğün davetiyesi gönderdiği de ortaya çıktı. Davetiyeyi gördüğünde büyük bir şok yaşadığını söyleyen Kirsty, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Mideme ağrılar girdi. Büyük bir ihanete uğramış gibi hissettim. Sanki birlikte geçirdiğimiz 16 yılın hiçbir değeri yokmuş ve bir kenara atılmışım gibi geldi." Kirsty, eşinin neden boşanmanın tamamlanmasını beklemediğini de anlayamadığını söyledi. "Zaten boşanma davası açmıştım. Neden bekleyemediklerini hala anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'YE DÖNÜNCE HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Kirsty Curtis, avukatının tavsiyesi üzerine yaşananları polise bildirdi. David Curtis, 26 Şubat 2026'da İngiltere'ye döndüğünde Heathrow Havalimanı'nda gözaltına alındı. Nottingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Curtis, ilk başta suçlamayı reddetse de daha sonra aynı anda iki kişiyle evli olma suçunu kabul etti. Savcı Jade Salter, Curtis'in Tayland'daki düğün törenini kabul ettiğini ve olayla ilgili ayrıntıları yetkililerle paylaştığını belirtti. Curtis'in avukatı Tim Gaubert ise müvekkilinin düğünü gizlemeye çalışmadığını savundu. Gaubert, Curtis'in yakın aile üyelerine davetiye gönderdiğini ve düğünü kamuya açık şekilde duyurduğunu söyledi.

HAPİS CEZASI ALDI ANCAK CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme, David Curtis'i aynı anda iki kişiyle evli olma suçundan altı ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak cezanın infazı 18 ay süreyle ertelendi. Bu nedenle Curtis, kararın ardından doğrudan cezaevine gönderilmedi. Mahkeme ayrıca Curtis'in 100 saat ücretsiz kamu hizmetinde çalışmasına, 650 sterlin yargılama gideri ve 154 sterlin mağdur katkı payı ödemesine karar verdi.

Avukatı, müvekkilinin geçmişe baktığında olayları farklı şekilde ele alması gerektiğini kabul ettiğini ve ailesiyle bozulan ilişkilerini onarmaya çalıştığını ifade etti.