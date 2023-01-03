Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım!

Arabuluculuk sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını bekliyor. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Peki arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023'ta belli olacak.
Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanacak.
ÖSYM'nin sitesine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak.
Adayların adreslerine herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Sınavda 70 puan üzeri alanlar 'başarılı' 70 puan altı alanlar 'başarısız' sayılacak.