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Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım!

03.01.2023 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabuluculuk sınavı 04 Aralık 2022 Pazar günü tamamlandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, gözlerini sınav sonuç tarihine dikti. ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) arabuluculuk sınav tarihlerini açıkladı. Sınav sonuçlarının belli olmasına kısa bir zaman kaldı. Peki arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım!

Arabuluculuk sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını bekliyor. ÖSYM, 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınav sonuç tarihini resmi internet adresi üzerinden duyurdu. Peki arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Arabuluculuk sonuçları 4 Ocak 2023'ta belli olacak.

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım!

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanacak.

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım!

ÖSYM'nin sitesine T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılacak.

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım!

Adayların adreslerine herhangi bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.

Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınav sonuçları için geri sayım!

Sınavda 70 puan üzeri alanlar 'başarılı' 70 puan altı alanlar 'başarısız' sayılacak.


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