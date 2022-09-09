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Araç eş anlamlısı nedir? Araç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzer ya da aynı anlamı karşılayan kelimeler birbirinin yerine kullanılabilir. Genel tanım itibarıyla aynı ya da benzer anlamlara gelen, birbirinin yerine geçebilen kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimelerden biri olan araç kelimesinin eş anlamı nedir?

Araç eş anlamlısı nedir? Araç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilde zaman içinde kelimelerin farklılaşmış, yeni kelimeler türetilmiş ya da farklı dillerden yeni kelimeler alınmıştır. Dilde yaşanan değişimlerden etkilenen kelimeler, Türkçenin kelime haznesini geliştirmiştir. Değişiklik yaşayan kelimeler yeni anlamlar kazanmış ya da aynı anlama gelen başka kelimeler türemiştir. Eş anlamlı kelimeler de bu etkileşimden kaynaklı olarak ortaya çıkmıştır.

Eş anlamlı bu kelimeler dilin kendi kelimeleri arasında olabileceği gibi farklı dillerden gelen kelimelerde de olabilir. Bu tür kelimeler, cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Bu durumda cümlenin anlamında herhangi bir anlatım bozukluğu yaşanmaz. Ancak bazen kelimelerin birden fazla anlamı olabileceği için bu kelimeleri kullanırken cümlenin bağlamına ve anlamına bakmak gerekir. Türkçe kökenli olan araç kelimesinin de eş anlamlı kelimeleri vardır. Peki, araç kelimesinin eş anlamı nedir?

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Araç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde türetilmiş çok fazla kelime bulunmaktadır. Araç kelimesi de bunlardan biridir. Araç kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçedeki "ara" kelimesine +(g)Aç ekinin eklenmesiyle türemiştir.

Türk Dil Kurumu araç kelimesini "bir iş yaparken ya da işi sonuçlandırmada gücünden faydalanılan nesne, taşıt ve kişiler veyahut nesneler arasında irtibatı sağlayan şey" olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Araç, Kastamonu'ya bağlı ilçelerden birisidir. Aracın eş anlamlısı olarak birden fazla kelime vardır:

  • Vasıta
  • Alet
  • Anahtar
  • Taşıt
  • Pusat
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Aracın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Araç kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • Bu projeye onun vasıtasıyla seçildiğim için minnet duyuyordum.
  • Zincirleme kazada çok fazla araç hasar gördü.
  • Kapıyı açmak için kullandığı aleti kenara atarak hızlıca içeri doğru koştu.
  • Biliyordu ki bu işi bir an önce bitirebilmesinin anahtarı sabırdı.
  • Pusatlarını kuşanmış geliyordu.
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