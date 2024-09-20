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Sosyal medyayı ikiye bölen kavga: görüntüleri izleyen şaşkına döndü: ‘5 milyonluk arabayı çizdin!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.09.2024 12:26
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Ümraniye’de skandal bir olay meydana geldi! Araç sahibi şoför ve motosikletli arasında sözlü tartışma çıktı. Araç sahibi kadın motosiklet sürücüsüne serzenişte bulundu, "5 milyonluk arabayı çizdin!"

Sosyal medyayı ikiye bölen kavga: görüntüleri izleyen şaşkına döndü: ‘5 milyonluk arabayı çizdin!

İstanbul Ümraniye ilçesinde meydana gelen olayda saniyeler içinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Sağ şeritten kavşağa girmek isteyen bir araç sahibi sinyal vermeden dönmeye çalıştı. Tam o sırada sağ şeritin dışından seyir halinde olan motosikletli durumu fark etti. İki sürücü de frenledi ancak araçlar birbirine çarptı.

"CANIMI ALIYORDUN"

Arabayı kullanan kadın şoför duruma sinirlendi. Motosikletlinin özür dilemesini bekleyen kadın, "5 milyonluk arabayı çizdin!" diyerek tepki gösterdi. Motor sürücüsü ise "Ben fiyata değil canıma bakarım. Canımı alıyordun!" şeklinde konuştu. İki tarafta kendini haklı bulurken olay motosikletli sürücünün kaskındaki kameraya yansıdı.
İnternete düşen video kısa sürede viral oldu. Kimi sosyal medya kullanıcısı araba sürücüsü kadını haklı bulurken kimi kullanıcılar ise motosikletliyi haklı buldu.

İşte o yorumlardan bazıları;

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Peki sizce bu durumda hangi sürücü haklı, motosikletli mi araç sahibi mi?

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Anahtar Kelimeler:
Araç Ümraniye motosiklet
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