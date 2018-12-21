Araç tünele girerken bir anda uçmaya başladı

Slovakya'nın kuzeyinde yer alan bir şehir Poprad'da yaşanan korkutan bir kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı. Sağ şeritten ilerleyen siyah otomobilin sürücüsü, aşırı hız sonrası kontrolü kaybedince yol kenarında bulunan tümseğe çıktı. Tümseğin de rampa şeklinde olması nedeniyle araç bir anda tünele doğru uçmaya başladı.

Tünelin üst kısmına uçarak çarpan araç taklalar atarak yere düştü. Yaşanan kazada sürücü hafif sıyrıklarla olayı atlatırken kazanın görüntüsü de mobese kamerasından kayda geçti.

