Araç tutması yaşayan çocuk migren hastası adayı

Çocuklarda karın ağrısı, araç tutması ve sık kusma ataklarının migren işareti olabileceğini söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Nöroloji, Algoloji ve Vasküler Nöroloji Uzmanı; aynı zamanda Dünya Baş Ağrısı Derneği Çocuk Baş Ağrısı Çalışmaları Dünya Koordinatörü Prof. Dr. Derya Uludüz, nöroloji dünyası için çocukluk çağı baş ağrılarının teşhisinin en zor konulardan biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uludüz, "Özellikle 4 yaş altı ve henüz konuşmaya başlamamış çocuklarda, ailelerin de birçok belirtiyi bilmiyor olmasından kaynaklı teşhiste gecikmeler oluyor. Bu da çocuğun erken yaşta tedavi alarak erişkinliğinde baş ağrısı ya da migren riski tehdidinden kurtulmasının önüne geçiyor” dedi. 'KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BAŞI AĞRIMIYOR SANIYORUZ' Prof. Dr. Uludüz, "Çocukluk çağı dediğimiz zaman 0-16 yaş arasını kastediyoruz. Fakat nedense küçük çocukların başı ağrımıyor zannediyoruz. Halbuki küçük çocukları bırakın, anne karnında henüz ceninken bile baş ağrımız olabilir" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genellikle 4 yaş altı çocukların baş ağrılarını tanıyabilmek kolay olmuyor. Çünkü çocuk kendini tam ifade edemiyor. Peki 4 yaşından önce baş ağrısı olursa biz onu nasıl tanıyacağız? Bazı ipuçları var. Örneğin çocuk oynarken birdenbire oyunu bırakıp ağlamaya başlıyor ya da gidip sessiz bir odada bir kenara çekilip uyumaya çalışıyorsa, bu çocuğun başı ağrıyor olabilir." 'ORTAOKUL ÇAĞINDAN İTİBAREN KIZLARDA RİSK YÜZDE 25' Çocukluk çağı baş ağrılarının sıklığı 4 yaştan sonra artmaya başlıyor, ergenliğe doğru en üst seviyeye ulaşıyor. Çünkü ergenlikle hormonal değişimler devreye giriyor. Özellikle migren gibi kronik ağrılarda hormonların rolünün çok fazla olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Derya Uludüz, "Östrojen hormonundaki artış bunun en önemli nedeni. Bu nedenledir ki; erkek çocuklarda yüzde 8 oranında görülen baş ağrıları, kız çocuklarda yüzde 24’lere çıkıyor. Ortaokul çağından itibaren her 4 kız çocuğundan birinde baş ağrısı görüyoruz. Bunlar içinde en şiddetli ağrı tipi ise migren" diye konuştu.

OYUNU BIRAKTIRACAK BİR AĞRI "Anne babalar çocuklarının baş ağrılarını maalesef tanıyamıyorlar" diyen Prof. Dr. Uludüz, şu bilgileri verdi: "En şiddetli baş ağrısı migrenden bahsedelim. Migren dendiğinde en az yarım gün sürecek, çok şiddetli, zonklayıcı, tek taraflı bir ağrı hayal ediyor aileler. Oysa çocukların migreni çok daha farklı. Çocukların migreni yarım saatte bile geçebilir. İki taraflı olabilir, illa tek taraflı olacak diye bir kural yok. En önemli ipucumuz, o ağrının şiddeti. Çocuğa oyunu bıraktıracak, en sevdiği çizgi filmi yarıda kestirecek (ışık rahatsız eder çünkü), gidip yatma isteği yaratacak, okulda revire gitmesini gerektirecek derecede bir ağrıdan bahsediyoruz burada." 'BAŞI AĞRIMADAN DA MİGRENİ TUTABİLİR' Çocukların başı ağrımadan da migreninin olabileceğini belirten Prof. Dr. Uludüz, "Mesela benim 2 yaşında bir hastam vardı. Baş dönmesi atakları yaşıyordu, oyun oynarken birdenbire oyunu bırakıyordu ya da ayaktayken düşecek gibi oluyordu, koşup annesinin bacaklarına sarılıyordu ve ağlamaya başlıyordu. Çünkü gözlerini kapatması gerekiyordu. Başı dönüyor, hiç hareket edemez hale geliyordu. Bu baş dönmesi atakları yarım saat de sürebiliyor, bütün gün de sürebiliyor. Bu gibi belirtilerde önce başka hastalıklar var mı diye araştırırız. Ancak MR’ı vs temiz çıkarsa ve bir süre sonra atakları tekrar ortaya çıkarsa, migrenden şüpheleniyoruz. Yani tekrarlayıcı dönemler içinde benzer baş dönmesi atakları, ilerde ortaya çıkacak migrenin habercisi olabilir. Bu çocukların yüzde 70’i 8-9 yaşından sonra migren hastası olarak karşımıza çıkar" dedi.