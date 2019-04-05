Mynet Trend

Aracın önünü kesip, içindeki 4 kişiyi sopalarla dövdüler

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 05.04.2019 19:06 | Son Güncelleme

Kars'ın Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan kavganın ardından taraflar bu kez de kent meydanında kavga etti. Hafif ticari aracın önüne 2 araçla kesen çok sayıda kişi, bu araçtaki 4 kişiyi sopalarla dövdü. Polis kavgayı güçlükle ayırırken, yaralı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan kavga, kent merkezinde yeniden başladı. Seyir halinde olan 34 EF 8450 plakalı aracın önünü minibüs ve kamyonet ile kesen kişiler, durdurdukları araçtaki 4 kişiyi sopalarla dövdüler.

Saldırganlar, aracın camlarını da kırdılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralı 4 kişi ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kavganın meydana geldiği yerde bulunan demir çubuklar ve sopalar ile camları kırılarak büyük hasar gören araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

İşte Victoria’s Secret’ın son meleğiİşte Victoria’s Secret’ın son meleği
Bu karga diğerlerinden çok farklıBu karga diğerlerinden çok farklı
İstiklal Marşı'nı duyar duymaz...İstiklal Marşı'nı duyar duymaz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars muhtarlık kavgası

En Çok Okunan Trend Haberler

Tutuklanan 'tırnakçı': 40 yıldır yapıyorum kardeşim

Tutuklanan 'tırnakçı': 40 yıldır yapıyorum kardeşim

Az daha yıkıyorlardı! Evini içini görünce şoke oldular!

Az daha yıkıyorlardı! Evini içini görünce şoke oldular!

Türksat'tan flaş açıklama! 'Yayınları sonlandırıldı'

Türksat'tan flaş açıklama! 'Yayınları sonlandırıldı'

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çıldırdı!

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çıldırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yürekleri ağza getirdi!

Yürekleri ağza getirdi!

Karganın çiğ köfte sevgisi

Bu karga diğerlerinden çok farklı

İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurdu

İstiklal Marşı'nı duyar duymaz...

Günde bir kadeh alkollü içki bile 'inme riskini artırıyor'

Günde bir kadeh alkollü içki bile 'inme riskini artırıyor'

Çay ve kahve severlere kötü haber! Kansere davetiye

Çay ve kahve severlere kötü haber! Kansere davetiye

İnanılmaz! Kadının göz çukurunda dört canlı arı bulundu

İnanılmaz! Kadının göz çukurunda dört canlı arı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.