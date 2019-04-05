Aracın önünü kesip, içindeki 4 kişiyi sopalarla dövdüler

Olay, saat 13.30 sıralarında Faikbey Caddesi'nde meydana geldi. Merkeze bağlı Yalınkaya köyünde muhtarlık seçimleri nedeniyle yaşanan kavga, kent merkezinde yeniden başladı. Seyir halinde olan 34 EF 8450 plakalı aracın önünü minibüs ve kamyonet ile kesen kişiler, durdurdukları araçtaki 4 kişiyi sopalarla dövdüler.

Saldırganlar, aracın camlarını da kırdılar. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga güçlükle sonlandırılırken, yaralı 4 kişi ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Polis ekipleri, kavgaya karışanları gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kavganın meydana geldiği yerde bulunan demir çubuklar ve sopalar ile camları kırılarak büyük hasar gören araçta olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

