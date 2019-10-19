Mynet Trend

Aracına zarar verip 'intikam yeni başladı' diye not yazdılar

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.10.2019 08:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilen bir otomobile yakın yaya kaldırımına sprey boya ile yazılan ‘intikam yeni başladı’ notu araç sahibini şaşırttı. Araç sahibi ise hiç kimseyle sorun yaşamadığını söyledi.

Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerinde Gökhan Urtekin’e ait park halindeki otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

'İNTİKAM YENİ BAŞLADI'

Bir süre sonra aracının başına gelen Gökhan Urtekin, aracının zarar gördüğünü ve sürücü kapısının yanındaki kaldırıma sprey boya ile yazılmış ‘intikam yeni başladı’ notunu okudu.

'ZORLAMIŞ AMA ÇALAMAMIŞ'

Olaydan şaşkınlık duyduğunu ifade eden Urtekin, “Arabama baktığımda zarar verilmiş olduğunu fark ettim. Teyibi cıvatalı olduğu için zorlamış ama çalamamış. Sanırım çalacak bir şey bulamayınca arabama zarar verip, arabamdaki sprey boya ile ‘intikam yeni başladı’ diye kaldırıma yazı yazmış olabilir.

Biz asgari ücretle çalışan insanlarız. Bugüne kadar kimseye kötülüğüm olmadı. Kimseyle de bir alıp veremediğim yok, kimsenin malına da zarar vermedim. Arabam kapının önünde duruyor. İşe gidip geliyorum. Kime ne zararı dokunmuş hayret ediyorum” dedi.

'ÖZÜR DİLEMELİ'

Yaklaşık 2 bin lira zararının olduğunu ifade eden Urtekin, şüpheli kişinin, bir an önce zararını karşılayıp, özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Olayla ilgili polisin incelemeleri sürüyor.

(İHA)

Aracının yanına gelince donup kaldı!

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ intikam otomobil

En Çok Okunan Trend Haberler

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

Angelina'nın pabucu dama! Dünyanın en güzel kadını o

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

İrem Sak hayranları için ayna karşısında dans etti

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

Kazaya sebep oldu ve kaçtı! Genç Emel'den acı haber

Tarihte bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

Tarihte bir ilk! Trump canlı yayınla bağlandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

Canlı yayında çok sert tartışma! 'Ver arayı, versene arayı'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Kızını okula her gün böyle gönderiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aracına zarar verip 'intikam yeni başladı' diye not yazdılar

'İntikam yeni başladı'

İstanbul'da yoğun sis! Görüş mesafesi birkaç metreye düştü

İstanbullular böyle uyandı!

Sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü aracı bırakıp kaçtı

Aracını burada bırakıp kaçtı!

İstanbul Arnavutköy'de iğrenç olay! 14 yaşındaki kıza cinsel saldırı

İğrenç olay! 14 yaşındaki kıza cinsel saldırı

Güreş için beslediği boğa canından etti

Güreş için beslediği boğa canından etti

Karabük'te şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.