Aracındaki arıza 'boa yılanı' çıktı

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da meydana gelen olayda, bir adam otomobilinin motorundan ses geldiği gerekçesiyle aracını tamirhaneye götürdü. Tamirhanede yapılan incelemede motorun içinde bir boa yılanı olduğu anlaşıldı. Tamirhane çalışanları Çevre Polis Teşkilatı’na haber verdi. Yılanın çıkarılma anları tamirhane çalışanlarının kameralarına yansıdı.
MOTORDAN ÇIKARMAYA ÇALIŞTILAR
Görüntülerde, 2 çevre polis memurunun, aracın motor bölümünde bulunan boa yılanını çıkarmaya çalıştıkları görüldü. Yılanın zarar verilmeden çıkarıldığı ve doğal yaşam bölgesine geri götürüleceği belirtildi. (DHA)
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