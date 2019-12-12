Aracını kurtarmak isterken canından oluyordu!

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde bir kadın aracını cadde üzerinde park ederek bir markete girdi. Kadın burada alışveriş yaptığı esnada trafik çekicisi yasak park yapan araçları kaldırmak için caddeye geldi. Onlarca aracın arasında kadının otomobilini seçen çekici görevlisi, aracı kaldırmaya başladı. O esnada aracının çekildiğini gören kadın bunu engellemek için hızla marketten çıktı. Koşarak caddeye atlayan kadına seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle birkaç metre yere savrularak yaralanan kadının ayağı kırıldı. Kazanın ardından kadının yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Kadının sakinleştirilmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İşlemlerin ardından otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının dehşeti yaşadığı kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.