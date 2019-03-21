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Araçlar yolda su içen kedi için bekledi

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İLGİNÇ HABERLER  | 21.03.2019 16:34 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da kaydedilen görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin yol ortasındaki su birikintisinde su içen kediyi beklemesi, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
kedi Şanlıurfa Su

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