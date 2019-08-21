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Araçları bile ateşe verdiler! İki aile ortalığı savaş alanına çevirdi!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 21.08.2019 01:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında aile fertleri bir birlerine ait araçları yakmaya çalıştı, 1 kamyonet yanarak hasar gördü.

Araçları bile ateşe verdiler! İki aile ortalığı savaş alanına çevirdi!

İlçeye bağlı Kurudere Mahallesindeki Belediye Kullar Düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantepteki eşitli hastanelere sevk edildi.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılmaz hale geldi. Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
gaziantep kavga

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