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Araçtan inip pompalı tüfekle rast gele ateş açtı! Polis her yerde onu arıyor!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.05.2019 05:36 | Son Güncelleme

Malatya'da kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfek ile rast gele ateş açması sonucu bir işyerinin duvarlarına saçma isabet etti.

Araçtan inip pompalı tüfekle rast gele ateş açtı! Polis her yerde onu arıyor!

Olay,Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre gece 01.30 sularında Antepli sokakta bulunan bir eğlence merkezi önüne otomobil ile gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfek ile rast gele ateş açıldı.

Açılan ateş sonucunda bir işyerinin duvarlarına saçma isabet etti. Şüpheli şahıs olayın ardından otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan polis ekipleri ile şüpheli şahıs arasında kent merkezinde bir süre devam eden kovalamacanın ardından çevre yolu mevkiinde izini kayıp ettiren şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya pompalı tüfek silahlı saldırı

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