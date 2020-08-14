Aradan seneler geçse de sevilerek izlenen efsane Türk dizileri! Bu dizileri kimse unutamadı...

Eski Türk dizilerini pek çok nedenle seviyoruz. Özlenilen o eski mahalle ortamını yaşatmaları, iyiliği ve samimiyeti methetmeleri, iyi ve kötünün dengesini nahifçe sunmaları gibi pek çok nedenle yüreklerde taht kuran bu dizileri gelin birlikte hatırlayalım.

ÇILGIN BEDİŞ - IMDb: 5.7

1996 yılında seyircileriyle buluşan ve yıllarca ekranları süsleyen Çılgın Bediş, Yonca Evcimik'in eğlenceli tarzı ve samimi hikayesiyle çok sevildi. Bir dönemin genç kızlarında Oktay hayranlığı bırakan bu dizi, erkekleri de Oktay saçı akımıyla vurmuştu. Bediş'in renkli tarzının dönemin modasına etkileri de yadsınamaz.

YILAN HİKAYESİ - IMDb: 6.5

"Bana yalnızca iş arkadaşlarım Memoli der." Bu cümleyi hatırlayanların yüzünde bir gülümseme oluştu bile. Köylü kızı Zeyno'nun köyden kaçması ve polis memuru Memoli ile karşılaşmasıyla başlayan Yılan Hikayesi, Gülsüm ve Kürşat karakterleri sayesinde hayatımıza yeni tarzdaki saf kötü imajını da işlemeyi başardı. Yayınlandığı dönemde ülke çapındaki müzik derslerini ele geçiren dizinin etkileri, öğrenciler arasında flütle Yılan Hikayesi jeneriği çalma yarışmalarına kadar uzanmıştır.