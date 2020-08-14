Aradan seneler geçse de sevilerek izlenen efsane Türk dizileri! Bu dizileri kimse unutamadı...

Eski Türk dizilerini pek çok nedenle seviyoruz. Özlenilen o eski mahalle ortamını yaşatmaları, iyiliği ve samimiyeti methetmeleri, iyi ve kötünün dengesini nahifçe sunmaları gibi pek çok nedenle yüreklerde taht kuran bu dizileri gelin birlikte hatırlayalım.
ÇILGIN BEDİŞ - IMDb: 5.7
1996 yılında seyircileriyle buluşan ve yıllarca ekranları süsleyen Çılgın Bediş, Yonca Evcimik'in eğlenceli tarzı ve samimi hikayesiyle çok sevildi. Bir dönemin genç kızlarında Oktay hayranlığı bırakan bu dizi, erkekleri de Oktay saçı akımıyla vurmuştu. Bediş'in renkli tarzının dönemin modasına etkileri de yadsınamaz.
YILAN HİKAYESİ - IMDb: 6.5
"Bana yalnızca iş arkadaşlarım Memoli der." Bu cümleyi hatırlayanların yüzünde bir gülümseme oluştu bile. Köylü kızı Zeyno'nun köyden kaçması ve polis memuru Memoli ile karşılaşmasıyla başlayan Yılan Hikayesi, Gülsüm ve Kürşat karakterleri sayesinde hayatımıza yeni tarzdaki saf kötü imajını da işlemeyi başardı. Yayınlandığı dönemde ülke çapındaki müzik derslerini ele geçiren dizinin etkileri, öğrenciler arasında flütle Yılan Hikayesi jeneriği çalma yarışmalarına kadar uzanmıştır.
DELİ YÜREK - IMDb: 7.7
Kenan İmirzalıoğlu şimdiki şöhretini bu diziyle kazandı desek yanlış bir tespit olmaz. Osman Sınav tarafından yönetilen bu suç dizisi aile hayatı, aşk ve suç üçlemesini çarpıcı şekilde sunuyor. 1998-2002 yılları arasında yayında olan bu dizi, 4 yılda Türk dizi tarihini baştan sonra değiştirecek etkiler yarattı. Eskiler bilir Kurtlar Vadisi yokken Deli Yürek vardı!
SIDIKA - IMDb: 8.1
Dominant anne ve babasının yanı sıra toplum baskısıyla da başa çıkmaya çalışan Sıdıka adındaki genç bir kadının hikayesini anlatan dizi, çizgi karakterlerle bezeli jeneriğiyle oldukça dikkat çekti. Komik olduğu kadar düşündürücü yanları da bulunan dizi, Hasibe Eren'in profesyonel oyunculuğuyla birleşerek zirve yapıyor. Ataerkil sisteme karşı çıkmaya çalışsa da aile hayatı sebebiyle çoğu zaman yalnızca sorgulamak zorunda kalan Sıdıka, annesinin deyişiyle "kraliyet ailesi kızı değil temiz aile kızı" olarak karşımıza çıkıyor.
7 NUMARA - IMDb: 8.7
2000-2003 yılları arasında yayınlanan ve iyi insan olmanın her yönünü izleyicilerine sunan 7 numara, günümüzün dahi en sevilen dizileri arasında yer alıyor. Köyden gelen bir grup erkek üniversite öğrencisi ile modern tarzdaki kız öğrencileri aynı çatı altında toplayan 7 numara, anne baba olamamış bir çiftin onlara kol kanat germesiyle başlıyor. Tüm zıtlıkların bir araya geldiğinde yakaladığı uyumu gözler önüne seren dizi, yıllar geçse de akıllardan silinmeyecek gibi. O neşe verici jenerik müziğini hatırlıyorsunuz değil mi?
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