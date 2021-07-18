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  4. Aradığı aşkı Esra Erol’da bulamayan Ersan Örs, yeni sevgilisiyle görüntülendi

Aradığı aşkı Esra Erol’da bulamayan Ersan Örs, yeni sevgilisiyle görüntülendi

18.07.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Erol'un ATV'de yayınlanan evlilik programına katılanlar arasında yer alan oyuncu Ersan Örs, aradığı aşkı setlerde buldu. Oyuncu sevgilisi Derya Yapanel ile görüntülenen Örs, kendilerini çeken gazetecilere tepki gösterdi.

Aradığı aşkı Esra Erol’da bulamayan Ersan Örs, yeni sevgilisiyle görüntülendi

ATV ekranlarında Esra Erol ile yayınlanan evlilik programına katılan isimler arasında yer alan oyuncu Ersan Örs, evlilik programında bulamadığı aşkı setlerde buldu.

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SEVGİLİSİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU

Snob Magazin’in haberine göre; aynı zamanda oyunculuk yapan Örs'ün sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu öğrenildi.

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GAZETECİLERE SİNİRLENDİ

Birçok reklam filminde de rol alan oyuncu, sevgilisi Derya Yapanel ile Nişantaşı sokaklarında gezerken, karşısında gazetecileri görünce sinirlendi. Örs, "Neden bizi çekiyorsunuz?" diyerek, basın mensuplarına tepki gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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