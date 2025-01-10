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  4. Aradığı aşkı jokeyde buldu! Danla Bilic yaşça küçük sevgilisini ilk kez gösterdi

Aradığı aşkı jokeyde buldu! Danla Bilic yaşça küçük sevgilisini ilk kez gösterdi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.01.2025 08:14
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YouTube'da çektiği videolar ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü fenomen Danla Bilic son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olmuş ve 'Türkiye'de erkek kalmadı' ifadelerini kullanmıştı. Bilic sır gibi sakladığı sevgilisini ilk kez gösterdi.

Aradığı aşkı jokeyde buldu! Danla Bilic yaşça küçük sevgilisini ilk kez gösterdi

YouTube'ta yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve daha sonra geniş bir kitleye ulaşan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Son olarak milli kaleci Doğan Alemdar ile aşk yaşayan Bilic'in mutluluğu kısa sürmüş ikilinin ayrılık haberi kısa süre sonra gelmişti. Ünlü fenomen aradığı aşkı sonunda buldu.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Bilic 'Türkiye'de erkek kalmadı' sözlerinden sonra gönlünü bir jokeye kaptırdı.

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YAŞ İTİRAFI ŞAŞIRTMIŞTI

At sevdası ile bilinen DanlaBilic son olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde sevgilisini anlatmış ve 'Yeni bir ilişkim var. Yine sizlerle yaşıt sayılır kendisi.' itirafında bulundu.

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İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Jokey Berk Çetin ile aşk yaşayan Danla Bilic sevgilisini ilk kez gösterdi. Gossippasta'ya gelen bir fotoğraf ile ünlü fenomenin genç sevgilisi ortaya çıkmış oldu.

Anahtar Kelimeler:
Danla Bilic
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