Aradığınız şifa onda: Turşu suyunu balla karıştırıp içmenin enteresan faydaları

Yaz aylarının vazgeçilmezi olacak: Sivrisinek ısırıklarına ilaç gibi geliyor

Yaz ayları demek, sivrisineklere de aynı zamanda merhaba demek. Her gece kaşıntıyla uyanıyor ve bu dayanılmaz sancılarla baş edemiyorsanız bir miktar ballı turşu suyuna pamuk baıtırn ve kaşınan bölgeye belli aralıklarla uygulayın. Bir süre sonra kaşıntının gittiğini görüp rahat bir uykuya dalacaksınız.

Bakır eşyaları parlatır

Bakır gereçler çabuk kararmaya müsait eşyalardır. Bu durumu önlemek için bakırlarınızı turşu suyu ile silebilirsiniz. Bir beze az bir miktar turşu suyu dökün ve bakır eşyayı bez ile ovalayın. Kısa zamanda parlayacaktır...

Mide ekşimesinin ilacıdır

Mide ekşimesi gibi can sıkıcı bir sorunu sık sık yaşıyorsanız yapmanız gereken şey turşu suyu ile bir miktar balı karıştırmak. Mideniz ekşidiği an bu karışımdan az bir miktar tüketin.