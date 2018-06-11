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Aradığınız şifa onda: Turşu suyunu balla karıştırıp içmenin enteresan faydaları

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 11.06.2018 11:10 | Son Güncelleme

Yaz, kış bayılarak yediğimiz turşuyu eminiz daha önce bal ile karıştırarak yemediniz. Evet, kulağa biraz itici gelebilir fakat etkilerini okuyunca "vay be bu zamana kadar neden öğrenmemişim!" diyebilirsiniz :)

Aradığınız şifa onda: Turşu suyunu balla karıştırıp içmenin enteresan faydaları

Yaz aylarının vazgeçilmezi olacak: Sivrisinek ısırıklarına ilaç gibi geliyor

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Yaz ayları demek, sivrisineklere de aynı zamanda merhaba demek. Her gece kaşıntıyla uyanıyor ve bu dayanılmaz sancılarla baş edemiyorsanız bir miktar ballı turşu suyuna pamuk baıtırn ve kaşınan bölgeye belli aralıklarla uygulayın. Bir süre sonra kaşıntının gittiğini görüp rahat bir uykuya dalacaksınız.

Bakır eşyaları parlatır

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Bakır gereçler çabuk kararmaya müsait eşyalardır. Bu durumu önlemek için bakırlarınızı turşu suyu ile silebilirsiniz. Bir beze az bir miktar turşu suyu dökün ve bakır eşyayı bez ile ovalayın. Kısa zamanda parlayacaktır...

Mide ekşimesinin ilacıdır

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Mide ekşimesi gibi can sıkıcı bir sorunu sık sık yaşıyorsanız yapmanız gereken şey turşu suyu ile bir miktar balı karıştırmak. Mideniz ekşidiği an bu karışımdan az bir miktar tüketin.

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