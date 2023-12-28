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ARAK DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE! Arak hangi kanalda, hangi gün, bu akşam var mı? İlk bölüm özeti

28.12.2023 19:07 | Son Güncelleme:
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Arak 2. bölüm izle ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in başrolde olduğu dizi ikinci bölümüyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Zeynep ve Kara'nın kesişen hikayesinin anlatılacağı dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Dizinin izleyicileri 'Arak 2. bölüm izle' konusunu araştırıyorlar. Peki, Arak hangi kanalda, hangi gün, bu akşam var mı? Konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Arak 2. bölüm izle ekranı ve tv yayın akışı

Arak dizisi konusu ve oyuncularının yanı sıra 2. bölüm izle ekranı da izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Uzun süredir televizyon dizilerinde yer almayan İlker Kaleli ve Öykü Karayel, bu akşam Show TV'de yayınlanacak olan Arak dizisi ile bomba gibi bir dönüş yapıyor. Büyük merakla beklenen dizi saat 20.00'de başlayacak. İşte Arak dizisi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler...

ARAK HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Show TV'nin yeni dizisi Arak geçtiğimiz hafta perşembe günü yayınlanan ilk bölüm ile yayın hayatına başladı. Dizi Show TV'de yayınlanıyor. Saat 20.00'de ikinci bölümü ile ekrana gelecek olan Arak her hafta perşembe akşamları yayınlanacak.

ARAK 1. BÖLÜM ÖZETİ

Arak'ın ilk bölümünde;

Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir. Zeynep, annesinin ölüm yıldönümünde babası Rauf ve kardeşi Rüzgar arasındaki tartışmaların ortasında kalır. Kara ise beklenmedik bir kayıpla yüzleşirken, ablası Yosun ve kardeşi Sedat ile seneler sonra bir araya gelir. Zeynep, o günü her sene yaptığı gibi eski evlerinde geçirirken, Kara, babaannesi Sema Sultan’ın söylediklerini, babasının haksız yere hapislere düşmesinin arkasındaki gerçeğe ulaşmaya çalışıyordur. İkisi de her şeyin başladığı ve bittiği yerde, yüreklerini yakan yarayla baş başadır… Bu yara onları bir araya mı getirecek, yoksa birbirlerinden uzaklaştıracak mıdır?

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ARAK DİZİSİ 2. BÖLÜM İZLE!

1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar’ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır. Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir. Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder.

ARAK DİZİSİ KONUSU

Haksızlığa uğrayanın yanında, haklarını onlardan alanların karşısında duran Kara, ailesi gibi gördüğü ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, Kara'nın yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar'ın kızı, gazeteci Zeynep Çınar'la kesişir. Kara ve Zeynep, birbirlerini henüz tanımasalar bile tanıyor gibi hissedeceklerdir çünkü bambaşka hayatlar yaşayan bu iki kişinin yolları aslında geçmişte kesişmiştir.

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ARAK DİZİSİ OYUNCULARI

Show TV'nin yeni dizisi Arak, başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizinin oyuncu kadrosu şu şekilde;
İlker Kaleli
Öykü Karayel
Bennu Yıldırımlar
Tülin Özen
Mehmet Özgür
Yıldıray Şahinler
İlker Kızmaz
Kerem Arslanoğlu
Bedir Bedir
Furkan Kalabalık
Demircan Kaçel
Cem Zeynel Kılıç
Görkem Kasal
Beril Kolcu
Ilgaz Kaya

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Arak

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