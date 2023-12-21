Arak dizisinin Zeynep Çınar'ı Öykü Karayel kimdir, kaç yaşında? Öykü Karayel kiminle evli? Bir Başkadır dizisi ile gündem olmuştu

Öykü Karayel ile ilgili aramalar Arak dizisinin başlamasıyla birlikte hız kazandı. Show TV'de yayınlanacak olan Arak dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. Dizide Zeynep Çınar karakterine hayat veren Öykü Karayel de gündem oldu. Oyuncunun nereli olduğü, yaşı ve kiminle evli olduğu araştırılıyor. İşte Arak'ın Zeynep'i Öykü Karayel ile ilgili merak edilenler

ARAK DİZİSİNİN ZEYNEP ÇINAR'I ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel Bonomo 20 Ağustos 1990, İstanbul doğumludur. Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun oldu. Kenter Tiyatrosu’nda kısa bir eğitim aldıktan sonra, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne kaydoldu.

Henüz konservatuvar öğrencisiyken Krek’in Güzel Şeyler Bizim Tarafta adlı oyunu için yapılan seçmelere katıldı ve 30 aday arasından "Ayşe" rolünü oynamaya hak kazandı. İlk profesyonel deneyimi olan bu rolüyle, 16. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde, Efes Özel Ödülü’nü[2] ve Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Genç Yetenek Ödülü’nü almayı başardı.

Performansıyla önce senarist Ece Yörenç'in, ardından da yapımcı Kerem Çatay'ın ilgisini çekti ve Kuzey Güney adlı televizyon dizisinde, "Cemre Çayak" karakterini canlandırdı. Daha sonra Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Kalp Atışı ve Muhteşem İkili dizilerinde rol aldı.

ÖYKÜ KARAYEL KİMİNLE EVLİ?

2020 yılında Netflix'in Türk yapımı dizilerinden olan Bir Başkadır'da "Meryem" karakterini canlandıran oyuncu son olarak 26. bölümüyle final yapan Kaderimin Oyunu dizisinde "Asiye Yılmaz" rolünü canlandırdı.

2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile evlenen Öykü Karayel'in bu evliliğinden 2021 yılında Roman adında bir oğlu oldu.





