Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çiftinden kavuşma itirafı: Gelene kadar öleceğim zannettim

Sosyal medyanın dikkat çeken çiftlerinden biri olan 82 yaşındaki Iris Jones ve 36 yaşındaki Muhammed Ahmed Irbriham paylaşımlarıyla gündem yaratmayı sürdürüyor. Aralarındaki 46 yıllık yaş farkı bulunan çift 3 yıl önce aşık olduklarını söyleyerek evlenmişti. Irbriham’ın İngiltere için vize alma işlemleri sırasında 1 yıl boyunca ayrı kalan çift, yetkililere seslendikleri paylaşımlarıyla dünya manşetlerinde yerini almıştı. Uzun süren ayrılıklarının sonunda kavauşan çiftin arasına bir kez daha mesafeler girdi. Irbriham babasının hastalığı nedeniyle Mısır’a dönmek zorunda kalınca Jones sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı.

“GELENE KADAR ÖLECEĞİM ZANNETTİM”

Irbriham’ın babasının rahatsızlığı nedeniyle Khaire’ye gitmek zorunda kalması üzerine çift 4 hafta boyunca ayrı kaldı. Ayrı kaldıkları dönemde Jones, “Bir aylık yokluğun ardından eşimin kıymetini bir kez daha anladım. Onu özlemek paha biçilemez. Bu tam olarak gerçek aşk. Gelene kadar öleceğimi zannettim. Onu bir daha görememek korkusu beni çok zorladı” dedi.



