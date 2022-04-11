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Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çiftinden kavuşma itirafı: Gelene kadar öleceğim zannettim

11.04.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

82 yaşındaki Iris Jones ve sosyal medyada tanıştığı 36 yaşındaki eşi Muhammed Ahmed Irbriham sosyal medyanın en merak edilen çiftlerinden birinine dönüştü. İkili aralarındaki yaş farkına rağmen birbirlerine tutkulu bir şekilde bağlı olduklarını ifade ederken ilişkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla göstermeye devam ediyor. Son olarak Jones, eşiyle uzun süren ayrılıklarının son bulduğunu sevenlerine müjdeledi.

Aralarında 46 yaş fark var! Sosyal medyanın fenomen çiftinden kavuşma itirafı: Gelene kadar öleceğim zannettim

Sosyal medyanın dikkat çeken çiftlerinden biri olan 82 yaşındaki Iris Jones ve 36 yaşındaki Muhammed Ahmed Irbriham paylaşımlarıyla gündem yaratmayı sürdürüyor. Aralarındaki 46 yıllık yaş farkı bulunan çift 3 yıl önce aşık olduklarını söyleyerek evlenmişti. Irbriham’ın İngiltere için vize alma işlemleri sırasında 1 yıl boyunca ayrı kalan çift, yetkililere seslendikleri paylaşımlarıyla dünya manşetlerinde yerini almıştı. Uzun süren ayrılıklarının sonunda kavauşan çiftin arasına bir kez daha mesafeler girdi. Irbriham babasının hastalığı nedeniyle Mısır’a dönmek zorunda kalınca Jones sosyal medyadan yaşadıklarını anlattı.

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“GELENE KADAR ÖLECEĞİM ZANNETTİM”

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Irbriham’ın babasının rahatsızlığı nedeniyle Khaire’ye gitmek zorunda kalması üzerine çift 4 hafta boyunca ayrı kaldı. Ayrı kaldıkları dönemde Jones, “Bir aylık yokluğun ardından eşimin kıymetini bir kez daha anladım. Onu özlemek paha biçilemez. Bu tam olarak gerçek aşk. Gelene kadar öleceğimi zannettim. Onu bir daha görememek korkusu beni çok zorladı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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