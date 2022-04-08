Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 39 yıl fark bulunan çiftten ilginç açıklama: Cinsel hayatımız inanılmaz

Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 39 yıl fark bulunan çiftten ilginç açıklama: Cinsel hayatımız inanılmaz

08.04.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

83 yaşındaki Edna Martin ve 44 yaşındaki kocası Simon, 14 yıldır evliler ve ikili sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla ilişkilerinin detaylarını tüm dünyaya gösteriyor. Kendilerine yapılan olumsuz eleştirileri dikkate almadığını ifade eden çift, zannedilenin aksine birbiriyle çok uyumlu ve cinsel hayatlarının mükemmel olduğunu itiraf etti.

Sosyal medya onları konuşuyor! Aralarında 39 yıl fark bulunan çiftten ilginç açıklama: Cinsel hayatımız inanılmaz

North Somerset’ta yaşayan 44 yaşındaki Simon ve 83 yaşındaki Edna Martin çifti aralarındaki yaş farkı nedeniyle sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olduklarını dile getiren Simon, “O dönemde ailemle birlikte yaşıyordum ve hiçbir kadınla deneyimim olmamıştı. Ancak Edna’yı gördüümde ondan hoşlandığımı anladım. Onun hayatımı geçirmek istediğim kadın olduğunu anında fark ettim” dedi.

Aralarında 46 yaş fark var! İlişkilerinin detaylarını anlattı: Beni kandırmaya çalışmıyorAralarında 46 yaş fark var! İlişkilerinin detaylarını anlattı: Beni kandırmaya çalışmıyor

“OĞLUM BABA DİYOR”

1

Edna, Simon’un yaşının küçük olması nedeniyle çoğu zaman kendisinden uzaklaştırmaya çalıştığını itiraf etti. Aralarındaki yaş farkının toplumsal olarak hoş karşılanmayacağını bildiğini söyleyen Edna, “İkimizde hoş karşılanmayacağını bildiğimiz için uzun bir süre boyunca bu duruma karşı koyduk. Ancak aşkımız o kadar büyüktü ki herkes bu durumu kabul etti. Oğlum Simon’a baba diyor” dedi.

CİNSELLİK İTİRAFI OLAY YARATTI

2

Bir ortama girdiklerinde diğer insanların dikkatini çektiklerini ifade eden Simon, “Biz üzerimizdeki bakışlara aldırış etmiyoruz. Birlikteyken çok eğleniyoruz. Cinsel hayatımız inanılmaz. Yatak odasında hala aşık herhangi bir çift kadar samimiyiz.” diye konuştu.

Sosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yaş farkı bulunan çift yıllar önceki fotoğraflarını paylaştıSosyal medya onları izliyor! Aralarında 37 yaş farkı bulunan çift yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”Geliri dudak uçuklattı! “Buna neden para ödüyorlar?”
Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!
Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba!Reyting Sonuçları 6 Nisan Çarşamba!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Erkek arkadaşını öldürdü, erotik pozlarını paylaştı

Erkek arkadaşını öldürdü, erotik pozlarını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Yıllar öncesinde tüm insanlığı uyarmıştı! “Dünyanın sonu...”

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Canan Karatay haklı çıktı! Bir kaşıkla...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Pentagon belgeleri yazdı: Uzaylıyla cinsel ilişki...

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.