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İntikamın böylesi! Sevgilisini başka bir kadınla yatakta yakaladı: Aralarına girip uyudum

09.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’ta sevgilisinin kendisini aldattığını anlatan bir kadın kısa sürede popüler olmayı başardı. 16 saat süre vardiyasından sonra eve geldiğinde erkek arkadaşını başka bir kadınla yakaladığını ifade eden Taylor Dubham isimli kadın, çok yorgun olduğunu ve sevgilisiyle kavga etmek yerine aralarına girip uyuduğunu itiraf etti.

İntikamın böylesi! Sevgilisini başka bir kadınla yatakta yakaladı: Aralarına girip uyudum

TikTok’ta ‘Tdunham5’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan Taylor Dubham isimli bir kadın mesai bitiminde evine geldiğinde ilginç bir sürprizle karşılaştığını söyledi. Yatak odasında gelen seslerin üzerine o tarafa doğru yöneldiğini ifade eden Dubham, erkek arkadaşını kendi yataklarında başka bir kadınla cinsel ilişkiye girerken yakaladı.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

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Erkek arkadaşının ihanetini TikTok’tan yaptığı paylaşımla anlatan kadının gönderisi kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Kadın erkek arkadaşının ihaneti karşısında sakinliğini koruduğunu ifade ederek, “Onlara başka bir yerde devam etmelerini söyledim. O kadar yorgundum ki kavga edecek gücüm dahi yoktu. Aralarına girip uyumaya başladım” dedi.

Tepkisinden sonra sosyal medya kullanıcıları hikayenin devamını merak ettiklerini dile getirdi. Dudham, “Şimdi evliler ve bir çocukları var. O gece hiçbir şey olmamış gibi mışıl mışıl uyudum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
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