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Aralıksız yağacak! Sabah saatlerine dikkat: Göz gözü görmeyecek

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun birçok bölgesinde sağanak yağış bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, sabah saatlerinde ise sis ve pus etkili olacak.

Aralıksız yağacak! Sabah saatlerine dikkat: Göz gözü görmeyecek
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bolu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale çevreleri, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusu ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Aralıksız yağacak! Sabah saatlerine dikkat: Göz gözü görmeyecek 1

SABAH SAATLERİNE DİKKAT

Yağışların Rize'nin doğu ilçeleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Aralıksız yağacak! Sabah saatlerine dikkat: Göz gözü görmeyecek 2

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; kuzeyli, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Aralıksız yağacak! Sabah saatlerine dikkat: Göz gözü görmeyecek 3

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize'nin doğusu (Pazar, Ardeşen ve Fındıklı) ile Artvin'in kuzeyinde (Arhavi, Hopa ve Kemalpaşa) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Aralıksız yağacak! Sabah saatlerine dikkat: Göz gözü görmeyecek 4

Aralıksız yağacak! Sabah saatlerine dikkat: Göz gözü görmeyecek 5

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur sağanak
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