Aranan çözüm bulundu: Bu kit tüm otomobilleri elektrikliye dönüştürüyor!

Elektrikli otomobiller son zamanlar otomobil dünyasının en çok konuşulan konularından biri. Kimi otomobil sever bu araçların uzun vadede çok ucuz olduğunu ve tüm otomobil şirketlerinin elektrikli otomobil furyasına katılması gerektiğini söylerken, kimi otomobil sever de henüz yeteri kadar gelişmediğinin, tamir ve bakım masraflarının hala istenilen seviyelere gelmediğinin altını önemle çiziyor. Tüm bu tartışmalar devam ederken elektrik motorlu otomobiller -özellikle 3. Dünya ülkelerinde- fosil yakıtlı otomobillerden daha pahalıya satılmaya devam ediyor; fosil yakıtlar azalırken fosil yakıt fiyatları cep yakmaya, fosil yakıt kullanan otomobillerin motorları da çevreye zarar vermeye devam ediyor. Neyse ki sonunda, bu durmaksızın devam eden döngüye’’ durun’’ diyebilecek nitelikte bir haber İngiltere’den geldi. Swindon Powertrain isimli şirket, tüm fosil yakıtlı otomobilleri elektrikliye çeviren bir kitin duyurusunu gerçekleştirdi.
BU KİT TÜM OTOMOBİLLERİ ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Swindon Powertrain şirketinin elektrik motor kiti, en başta fabrika çıkışı dizel, benzin veya LPG’li olan bir motora bağlanılabilir ilk elektrikli dönüşüm kiti olarak öne çıkıyor. Bu açıdan otomobil dünyası için devrimsel olan kiti, benzinli herhangi bir otomobilden LPG’ye geçiş sağlayan LPG dönüşüm kitlerine benzetebiliriz. Hatta Swindon Powertrain şirketinin geliştirdiği kit fiziksel olarak da bir LPG kitine bir hayli benzer. Ancak görece ondan daha ağır. Zira kitin 154 kilogramlık bir ağırlığı var. Ama aracın isterseniz önüne isterseniz arkasına kolay bir şekilde entegre edilebiliyor.
SWİNDON POWERTRAİN’İN ELEKTRİK MOTORUNDA GÜÇ KAYBI SIFIR
Elektrik motor kiti, bir elektrikli otomobilde olması gereken tüm bileşen ve teknik donanımı da içerisinde bulunduruyor. Üstelik tüm bu dönüşüme rağmen 110 beygir gücündeki elektrik motorunun gücü herhangi bir kesintiye uğramadan lastiklere aktarılıyor. Kit bu açıdan da artı puan kazanıyor.
ELEKTRİKLİ MOTOR KİTİNİN FİYATI NE KADAR?
Swindon Powertrain’in elektrikli otomobil kitinin büyük bir kesime hitap edeceği ve bu kesimden büyük bir ilgi göreceği kesin. Ancak ufak bir pürüz var. Şirket tarafından henüz kitin fiyatı açıklanmış değil. Bu yüzden söz konusu heyecan verici dönüşümün cebimizi ne kadar yakacağı henüz kestirilemiyor. Fakat bunu elektrikli motor kiti 2020 yılının haziran ayında satışa çıktığı zaman bilebileceğiz. Umarız herhangi bir LPG dönüşüm kitinden kat kat fazla bir maliyete sahip olmaz.
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
29 Ekim tatili için en güzel rotalar
Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu
Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum