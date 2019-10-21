Aranan çözüm bulundu: Bu kit tüm otomobilleri elektrikliye dönüştürüyor!

Elektrikli otomobiller son zamanlar otomobil dünyasının en çok konuşulan konularından biri. Kimi otomobil sever bu araçların uzun vadede çok ucuz olduğunu ve tüm otomobil şirketlerinin elektrikli otomobil furyasına katılması gerektiğini söylerken, kimi otomobil sever de henüz yeteri kadar gelişmediğinin, tamir ve bakım masraflarının hala istenilen seviyelere gelmediğinin altını önemle çiziyor. Tüm bu tartışmalar devam ederken elektrik motorlu otomobiller -özellikle 3. Dünya ülkelerinde- fosil yakıtlı otomobillerden daha pahalıya satılmaya devam ediyor; fosil yakıtlar azalırken fosil yakıt fiyatları cep yakmaya, fosil yakıt kullanan otomobillerin motorları da çevreye zarar vermeye devam ediyor. Neyse ki sonunda, bu durmaksızın devam eden döngüye’’ durun’’ diyebilecek nitelikte bir haber İngiltere’den geldi. Swindon Powertrain isimli şirket, tüm fosil yakıtlı otomobilleri elektrikliye çeviren bir kitin duyurusunu gerçekleştirdi.

BU KİT TÜM OTOMOBİLLERİ ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞTÜRÜYOR

Swindon Powertrain şirketinin elektrik motor kiti, en başta fabrika çıkışı dizel, benzin veya LPG’li olan bir motora bağlanılabilir ilk elektrikli dönüşüm kiti olarak öne çıkıyor. Bu açıdan otomobil dünyası için devrimsel olan kiti, benzinli herhangi bir otomobilden LPG’ye geçiş sağlayan LPG dönüşüm kitlerine benzetebiliriz. Hatta Swindon Powertrain şirketinin geliştirdiği kit fiziksel olarak da bir LPG kitine bir hayli benzer. Ancak görece ondan daha ağır. Zira kitin 154 kilogramlık bir ağırlığı var. Ama aracın isterseniz önüne isterseniz arkasına kolay bir şekilde entegre edilebiliyor.