Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Muhammed bin Selman'ın katıldığı partiye ait görüntüler olay yarattı.
Prenslerin olay gecesinde yok yok...
Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da vahşice öldürülmesi nedeniyle zor günler geçiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetten sonra ilk yurt dışı gezisine çıktı.
Prens, Orta Doğu'daki en yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.
Muhammed bin Selman, yakın dostu Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile buluştu.
Nahyan, misafirini havalimanında karşıladı.
İkili, beklendiği gibi samimi görüntüler verdi.
Suudi Veliaht Prensin ülkeyi ziyareti, 'Bin Selman BAE'ye hoşgeldi' etiketiyle sosyal medyada gündem oldu.
Konuklar Dubai'deki lüks bir yatta bir araya geldi.
Ancak asıl kasırga, prenslerin katıldığı akşam partisinden sonra koptu.
Partide alkol su gibi aktı
Gecede, BAE Veliaht Prensi Nahyan'ın oldukça sarhoş olduğu görüldü.
Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından binlerce tweet atıldı.
Partiye katılanlardan bazıları, Veliaht Prens'i öven paylaşımlar yaptı.
Video görüntülerine yansıyan bir konuk.
Suudi Prens Muhammed bin Selman'a BAE gezisinde 10 bakanı eşlik ediyor.
Bin Selman'ın bir sonraki durağı, Arjantin'deki G20 zirvesi olacak.
Suudi Arabistan, halen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin yerini açıklamış değil. BAE ve Suudi Arabistan, halihazırda Yemen'de İran destekli Husilere karşı birlikte savaşıyor.
BAE, özellikle son yıllarda Türkiye karşıtı politikalarıyla öne çıkıyor.
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