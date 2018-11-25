Arap prensler partide fena dağıttı! Şok görüntüler basına sızdı

Muhammed bin Selman'ın katıldığı partiye ait görüntüler olay yarattı.

Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da vahşice öldürülmesi nedeniyle zor günler geçiren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, cinayetten sonra ilk yurt dışı gezisine çıktı.

Prens, Orta Doğu'daki en yakın müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Muhammed bin Selman, yakın dostu Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el Nahyan ile buluştu.