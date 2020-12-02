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Arapapıştı Kanyonu nerede? Arapapıştı kanyonu'na nasıl gidilir?Arapapıştı Kanyonu tekne saatleri

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 02.12.2020 16:40 | Son Güncelleme:
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Arapapıştı Kanyonu nerede? Arapapıştı kanyonu'na nasıl gidilir?Arapapıştı Kanyonu tekne saatleri

Ülkemizin güzellikleri yabana atılmayacak kadar fazla. Bugün de doğasıyla, havasıyla, suyuyla kısacası her şeyi ile nefes kesen bir kanyona gidiyoruz. Adeta Norveç Fiyortları'nı andıran Arapapıştı Kanyonu turizmin de yeni gözdesi.

Arapapıştı Kanyonu Büyük Menderes Nehri’nin kollarından Akçay’ın derin, dik ve dar bir vadiden akarak Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı’na aktığı bölgede oluşan Arapapıştı Kanyonu, yörede “İnceğiz Kanyonu” ismiyle de anılıyor. 2017 yılının Nisan ayında ziyarete açılan kanyon bazı kaynaklarda dünyanın sekizinci harikası olarak da geçiyor.

ARAPAPIŞTI KANYONU NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Arapapıştı Kanyonu Hikayesi ve Tarihi

Kanyon, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde fakat kanyonun seyir tepesi kısmı Aydın-Denizli-Muğla illerinin kesişim noktasında yer alıyor. Tekne turu yapılabilen alanla, seyir terasının olduğu yer arasında 50 dakikalık bir mesafe var. O nedenle buraya bir tam gün ayırmanızı tavsiye ederim. Tekne turları yapılacak alana gitmek isterseniz konumu buraya bırakıyorum. Seyir terasına gitmek isterseniz Aydın ve Muğla tarafından geliyorsanız Sırma Köyün’den manzara yoluna yani Seyir Tepesi tarafına sapmalısınız. Onun da konumu burada.

Kanyon – Aydın Merkez arası 59 km
Kanyon – Denizli Merkez arası 99 km
Kanyon – Muğla Merkez arası 71 km

ARAPAPIŞTI KANYONU'NUN İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Arapapıştı Kanyonu

Güzelliği dillere destan fakat ismi biraz enteresan geliyor kulağa. :) Bir rivayete göre M.S 7. yüzyılda, Bizans hükümdarı Heraklius döneminde, Bizans ordusu, Afrodisias‘ı doğu yönünden istila etmeye çalışan Arap ordularının karşısında kale gibi durduğu ve Arapları şaşkına çevirdiği için Arapların şaşırıp kaldığı yer anlamına gelen “Arapapıştı” adını almış.

ARAPAPIŞTI KANYONU SEYİR TEPESİ

aydın arapapıştı kanyonu nerede

380 metre yüksekliğe ve 6 kilometre uzunluğa sahip benzersiz bir doğa harikası. Özellikle seyir tepesi kısmında bulunan manzara nefes kesici. Doğasıyla, manzarasıyla ve tarihiyle sizi fazlasıyla tatmin eden Arapapıştı Kanyonu kesinlikle görülmeye değer. Seyir tepesinde tuvalet ve bir büfe bulunuyor. Piknik yapabileceğiniz oturma alanları da mevcut. Manzaraya bakarken ve fotoğraf çekerken dikkatli olmak gerek çünkü kayalıklar çok dik ve korkuluk gibi bir koruma önlemi bulunmuyor.

ARAPAPIŞTI KANYONU TEKNE TURU

Kanyonda tekne turu yaklaşık 2 saat sürüyor. Katılımcılara can yelekleri veriliyor. Tur boyunca tekne kaptanları kanyonun tarihi ile ilgili bilgilendirme yapıyor. Tekne turuna çıkmadan yanınıza yiyecek içecek alabilirsiniz. Yaz aylarında sular çekildiği için tekne turu seferleri iptal olabiliyor.

Tekne turunun saatlerini öğrenmek için 0 542 305 9585 numarasını arayabilirsiniz. Yoğun dönemlerde önceden rezervasyon yapmanız faydalı olabilir. Tekne turları genelde 08.00 – 18.00 saatleri arasında oluyor.

Arapapıştı Kanyonu tekne turu fiyatları yetişkinler için kişi başı 40 TL ve öğrenciler için kişi başı 30 TL tutarında.

NOT: Pandemiden dolayı turlar yapılmıyor. Gitmeyi planladığınızda muhakkak önceden ilgili numarayı arayıp bilgi almanızı öneririm.

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