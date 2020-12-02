Arapapıştı Kanyonu nerede? Arapapıştı kanyonu'na nasıl gidilir?Arapapıştı Kanyonu tekne saatleri

Arapapıştı Kanyonu Büyük Menderes Nehri’nin kollarından Akçay’ın derin, dik ve dar bir vadiden akarak Aydın’ın Bozdoğan ilçesindeki Kemer Barajı’na aktığı bölgede oluşan Arapapıştı Kanyonu, yörede “İnceğiz Kanyonu” ismiyle de anılıyor. 2017 yılının Nisan ayında ziyarete açılan kanyon bazı kaynaklarda dünyanın sekizinci harikası olarak da geçiyor.

ARAPAPIŞTI KANYONU NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kanyon, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde fakat kanyonun seyir tepesi kısmı Aydın-Denizli-Muğla illerinin kesişim noktasında yer alıyor. Tekne turu yapılabilen alanla, seyir terasının olduğu yer arasında 50 dakikalık bir mesafe var. O nedenle buraya bir tam gün ayırmanızı tavsiye ederim. Tekne turları yapılacak alana gitmek isterseniz konumu buraya bırakıyorum. Seyir terasına gitmek isterseniz Aydın ve Muğla tarafından geliyorsanız Sırma Köyün’den manzara yoluna yani Seyir Tepesi tarafına sapmalısınız. Onun da konumu burada.

Kanyon – Aydın Merkez arası 59 km

Kanyon – Denizli Merkez arası 99 km

Kanyon – Muğla Merkez arası 71 km

ARAPAPIŞTI KANYONU'NUN İSMİ NE ANLAMA GELİYOR?

Güzelliği dillere destan fakat ismi biraz enteresan geliyor kulağa. :) Bir rivayete göre M.S 7. yüzyılda, Bizans hükümdarı Heraklius döneminde, Bizans ordusu, Afrodisias‘ı doğu yönünden istila etmeye çalışan Arap ordularının karşısında kale gibi durduğu ve Arapları şaşkına çevirdiği için Arapların şaşırıp kaldığı yer anlamına gelen “Arapapıştı” adını almış.