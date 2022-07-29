Arapça Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Arapça Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arapça öğretmenliği bölümü Türkiye’de yalnızca sekiz üniversitede bulunmaktadır. Arapça öğretmenliği bölümü eğitimi veren bölümlerden dördü vakıf üniversitesi, kalanları ise devlet üniversitesidir. Bölümün ana amacı Arapça dilini öğretmek üzere öğretmenler yetiştirmektir.

Arapça öğretmenliği bölümü nedir?

Arapça öğretmenliği, Arap yarımadası ve çevresinde konuşulan dil olan Arapçayı, Arap edebiyatını ve kültürünü benimseyip öğrenen öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği ile Arap dilini, edebiyatını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak üzere öğretmenler yetiştirilmesini sağlayan akademik bir bölümdür.

Arapça öğretmenliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Arapça öğretmenliği, dört yıl süren bir lisans bölümüdür. Bölüm yalnızca yabancı dil puanı üzerinden öğrencileri kabul etmektedir.

Başlıca arapça öğretmenliği bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Eğitim psikolojisi

Sözlü iletişim becerileri

Arapçanın yapısı

Eğitim sosyolojisi

Eğitim felsefesi

Türk eğitim tarihi

Öğretim ilke ve yöntemleri

Öğretim teknolojileri

Eğitimde araştırma yöntemleri

Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

Arapça- Türkçe çeviri

Arapça dil becerileri

Arapça diyalektikler

Mesleki Arapça

Arap Edebiyatı

Arapça öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

Arapça öğretmenliği bölümü mezunları, Arapça dilini, edebiyatını ve kültürünü benimseyip öğrencilere öğretmek için öğretmenlik yaparlar. Arapça öğretmenliği mezunları iş imkanları ise çeviri ve öğretmenlik üzerinedir.

Arapça öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Arapça öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve çeviri hizmetleri ile sınırlıdır. Kamudaki öğretmenlik atamaları KPSS sınavından alınan puan doğrultusunda yapılmaktadır. Arapça öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise arapça alanında özel eğitim veren kurumlarda öğretmenlik ve özel şirketlerde arapça çeviri hizmetleri ile sınırlıdır.



