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Arapça Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Arapça Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

28.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçiminde öğretmenlik, en çok tercih edilen bölümler arasındadır. Arapça öğretmenliği bölümü ise diğer dillere nazaran çok tercih edilmez. Çünkü Arapça dil olarak oldukça zor öğrenilen ve öğretilen bir dildir. Arapça öğretmenliği bölümü mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır?

Arapça Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Arapça Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arapça öğretmenliği bölümü Türkiye’de yalnızca sekiz üniversitede bulunmaktadır. Arapça öğretmenliği bölümü eğitimi veren bölümlerden dördü vakıf üniversitesi, kalanları ise devlet üniversitesidir. Bölümün ana amacı Arapça dilini öğretmek üzere öğretmenler yetiştirmektir.

Arapça öğretmenliği bölümü nedir?

Arapça öğretmenliği, Arap yarımadası ve çevresinde konuşulan dil olan Arapçayı, Arap edebiyatını ve kültürünü benimseyip öğrenen öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği ile Arap dilini, edebiyatını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak üzere öğretmenler yetiştirilmesini sağlayan akademik bir bölümdür.

Arapça öğretmenliği bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Arapça öğretmenliği, dört yıl süren bir lisans bölümüdür. Bölüm yalnızca yabancı dil puanı üzerinden öğrencileri kabul etmektedir.

Başlıca arapça öğretmenliği bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Eğitim psikolojisi
  • Sözlü iletişim becerileri
  • Arapçanın yapısı
  • Eğitim sosyolojisi
  • Eğitim felsefesi
  • Türk eğitim tarihi
  • Öğretim ilke ve yöntemleri
  • Öğretim teknolojileri
  • Eğitimde araştırma yöntemleri
  • Arapça Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
  • Arapça- Türkçe çeviri
  • Arapça dil becerileri
  • Arapça diyalektikler
  • Mesleki Arapça
  • Arap Edebiyatı

Arapça öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

Arapça öğretmenliği bölümü mezunları, Arapça dilini, edebiyatını ve kültürünü benimseyip öğrencilere öğretmek için öğretmenlik yaparlar. Arapça öğretmenliği mezunları iş imkanları ise çeviri ve öğretmenlik üzerinedir.

Arapça öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Arapça öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve çeviri hizmetleri ile sınırlıdır. Kamudaki öğretmenlik atamaları KPSS sınavından alınan puan doğrultusunda yapılmaktadır. Arapça öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise arapça alanında özel eğitim veren kurumlarda öğretmenlik ve özel şirketlerde arapça çeviri hizmetleri ile sınırlıdır.

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