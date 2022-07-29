Arapça Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Arapça Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arapça öğretmenliği bölümü Türkiye’de yalnızca sekiz üniversitede bulunmaktadır. Arapça öğretmenliği bölümü eğitimi veren bölümlerden dördü vakıf üniversitesi, kalanları ise devlet üniversitesidir. Bölümün ana amacı Arapça dilini öğretmek üzere öğretmenler yetiştirmektir.
Arapça öğretmenliği, Arap yarımadası ve çevresinde konuşulan dil olan Arapçayı, Arap edebiyatını ve kültürünü benimseyip öğrenen öğretmenlerin, öğretmenlik mesleği ile Arap dilini, edebiyatını ve kültürünü gelecek nesillere aktarmak üzere öğretmenler yetiştirilmesini sağlayan akademik bir bölümdür.
Arapça öğretmenliği, dört yıl süren bir lisans bölümüdür. Bölüm yalnızca yabancı dil puanı üzerinden öğrencileri kabul etmektedir.
Başlıca arapça öğretmenliği bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;
Arapça öğretmenliği bölümü mezunları, Arapça dilini, edebiyatını ve kültürünü benimseyip öğrencilere öğretmek için öğretmenlik yaparlar. Arapça öğretmenliği mezunları iş imkanları ise çeviri ve öğretmenlik üzerinedir.
Arapça öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmenlik ve çeviri hizmetleri ile sınırlıdır. Kamudaki öğretmenlik atamaları KPSS sınavından alınan puan doğrultusunda yapılmaktadır. Arapça öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları ise arapça alanında özel eğitim veren kurumlarda öğretmenlik ve özel şirketlerde arapça çeviri hizmetleri ile sınırlıdır.
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