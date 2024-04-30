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  4. Aras Bulut İynemli'nin yeni aşkı ısrarlı sorular sonrası gerildi! Cadı'nın yıldızı Buse Meral'den zorunlu aşk itirafı

Aras Bulut İynemli'nin yeni aşkı ısrarlı sorular sonrası gerildi! Cadı'nın yıldızı Buse Meral'den zorunlu aşk itirafı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
30.04.2024 07:31
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Son dönemde adı Aras Bulut İynemli ile anılan güzel oyuncu Buse Meral katıldığı söyleşide aşk hayatına dair ısrarlı sorular karşısında gerildi. Buse Meral sorulara kısa kısa yanıtlar vererek aşk iddialarını doğruladı.

Aras Bulut İynemli'nin yeni aşkı ısrarlı sorular sonrası gerildi! Cadı'nın yıldızı Buse Meral'den zorunlu aşk itirafı

Son dönemde adı Aras Bulut İynemli ile anılan güzel oyuncu Buse Meral, Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Furkan Andıç ile başrolünü paylaştığı 'Cadı' filmi için Birsen Altuntaş'a röportaj verdi.

Furkan Andıç'la beraber Cadı isimli yeni bir filmde rol alan Buse Meral, Aras Bulut İynemli'yle aşk hayatı sorulduğunda ise gerildi ve soruları yanıtlamak istemedi.

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Ancak ısrarlı sorular Buse Meral'i köşeye sıkıştırdı. Meral "Filmimle ilgili konuşmak istiyorum" demesine rağmen sorular gelmeye devam edince güzel oyuncu çok gerildi.

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Buse Meral "Hayatım iyi gidiyor, bu sorularla ilgilenmiyorum. Mutlu bir dönemdeyim" dedi.

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