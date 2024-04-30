Aras Bulut İynemli'nin yeni aşkı ısrarlı sorular sonrası gerildi! Cadı'nın yıldızı Buse Meral'den zorunlu aşk itirafı

Son dönemde adı Aras Bulut İynemli ile anılan güzel oyuncu Buse Meral, Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Furkan Andıç ile başrolünü paylaştığı 'Cadı' filmi için Birsen Altuntaş'a röportaj verdi.

Furkan Andıç'la beraber Cadı isimli yeni bir filmde rol alan Buse Meral, Aras Bulut İynemli'yle aşk hayatı sorulduğunda ise gerildi ve soruları yanıtlamak istemedi.

Ancak ısrarlı sorular Buse Meral'i köşeye sıkıştırdı. Meral "Filmimle ilgili konuşmak istiyorum" demesine rağmen sorular gelmeye devam edince güzel oyuncu çok gerildi.

Buse Meral "Hayatım iyi gidiyor, bu sorularla ilgilenmiyorum. Mutlu bir dönemdeyim" dedi.







