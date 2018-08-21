MAGAZİN

Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy komşu oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.08.2018 14:59 | Son Güncelleme

Zekeriyaköy'e taşınan Aras Bulut İynemli eski rol arkadaşı ile Çağatay Ulusoy komşu oldu. Yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.

Aras Bulut İynemli ve Çağatay Ulusoy komşu oldu!

Şehir hayatından sıkılan ünlü isimlerin son dönemde kendilerini İstanbul'da doğaya vurması pek moda oldu. Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli de bu modaya uydu.

İynemli, İçerde dizisinde birlikte rol aldığı kankası Çağatay Ulusoy gibi, yeni evi için tercihini ormanlarla çevrili Zekeriyaköy'den yana kullandı.

KİRALADIĞI EVE 150 BİN TL HARCADI
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; yaklaşık 2.5 ay önce aylık 10 bin liraya kiraladığı evinin içini gönlüne göre dekore ettirmek isteyen İynemli, dekorasyon için yaklaşık 150 bin lira harcadı.

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Madonna Demet Akalın'a özenirse! Madonna Demet Akalın'a özenirse!
Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal’le bir örnek poz!Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal’le bir örnek poz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Çağatay Ulusoy zekeriyaköy

En Çok Okunan Haberler

'Yeter daha fazla germe ortamı'

'Yeter daha fazla germe ortamı'

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Abdullah Gül cephesinden Hamza Dağ'a yanıt

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na canlı yayında saldırı!

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

Tatilciler akın etti ama... Ege'de bir tek bu kent bomboş kaldı

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Dedryck Boyata Fenerbahçe'nin radarına girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sıla'dan dekolte şov

Sıla'dan dekolte şov

Barış Murat Yağcı sorusu Birce Akalay'ın keyfini kaçırdı

Barış Murat Yağcı sorusu Birce Akalay'ın keyfini kaçırdı

Emre Altuğ 'iflas' iddialarına isyan etti

Emre Altuğ 'iflas' iddialarına isyan etti

Madonna Demet Akalın'a özenirse!

Madonna Demet Akalın'a özenirse!

Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal’le bir örnek poz!

Cem Yılmaz'dan oğlu Kemal’le bir örnek poz!

Hayko Cepkin dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Hayko Cepkin dünyada bir ilki gerçekleştirmeye hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.