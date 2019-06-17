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Aras Bulut İynemli, Yedinci Koğuştaki Mucize filmi için imajını değiştirdi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 17.06.2019 21:33 | Son Güncelleme

Çukur dizisinin Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer alacağı, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstleneceği duygu yüklü yeni sinema filmi 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin oyuncu kadrosu açıklandı. Aras Bulut İynemli, başrolünde oynayacağı film için imajını da değiştirdi.

Aras Bulut İynemli, Yedinci Koğuştaki Mucize filmi için imajını değiştirdi!

Çok yakında çekimlerine başlanacak olan Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin ekibi geçtiğimiz günlerde ilk kez tam kadro olarak okuma provasında bir araya geldi.

7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesinin anlatılacağı filmde Aras Bulut İynemli'nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Yedinci Koğuştaki Mucize Okuma Provası (2)

Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak. Filmin çekimlerine Muğla ve İstanbul-Beykoz'da özel olarak kurulan platoda çok yakında başlanacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN YENİ İMAJI
Yer aldığı projelerdeki performansıyla seyircilerin büyük beğenisini toplayan Aras Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminde canlandıracağı Memo karakteri için saçlarını kestirdi.

aras bulut iynemli-yeni imaj foto

Yapılan okuma provasına kısa saçlarıyla katılan İynemli'nin yeni imajı dikkat çekti.


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Aras Bulut İynemli yedinci koğuştaki mucize

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