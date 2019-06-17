Aras Bulut İynemli, Yedinci Koğuştaki Mucize filmi için imajını değiştirdi!

Çok yakında çekimlerine başlanacak olan Lanistar Media ve Motion Content Group imzalı 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminin ekibi geçtiğimiz günlerde ilk kez tam kadro olarak okuma provasında bir araya geldi.

7 yaşındaki kızıyla aynı zeka yaşına sahip bir babanın umut dolu hikayesinin anlatılacağı filmde Aras Bulut İynemli'nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi başarılı isimler eşlik edecek.

Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak. Filmin çekimlerine Muğla ve İstanbul-Beykoz'da özel olarak kurulan platoda çok yakında başlanacak.

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN YENİ İMAJI

Yer aldığı projelerdeki performansıyla seyircilerin büyük beğenisini toplayan Aras Bulut İynemli, başrolünde yer aldığı 'Yedinci Koğuştaki Mucize' filminde canlandıracağı Memo karakteri için saçlarını kestirdi.

Yapılan okuma provasına kısa saçlarıyla katılan İynemli'nin yeni imajı dikkat çekti.



