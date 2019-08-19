Mynet Trend

Aras Dağı'ndaki saklı güzellik büyülüyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 19.08.2019 08:26 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli sıradağlarından Aras Dağları, mor dağ karanfilleriyle süslendi.

GİDİŞ
İstanbul
2019-08-26 07:50:00
Iğdır Hava Alanı
2019-08-26 13:20:00
DÖNÜŞ
Iğdır Hava Alanı
2019-09-02 13:40:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-09-02 17:25:00
1280.25 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-26 06:30:00
Ağrı
2019-08-26 15:00:00
DÖNÜŞ
Ağrı
2019-09-02 12:20:00
İstanbul
2019-09-02 14:45:00
4378.99 TL
SATIN AL

Iğdır ile Ağrı il sınırlarında bulunan Aras Dağlarında yaz mevsiminde açan karanfiller, mor renkleriyle görsel şölen oluşturuyor. Dağ karanfilleri, kapladığı dağlarda kartpostallık görüntüler sunuyor. Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları, mora bürünen dağlarda fotoğraf çekerek bölgenin güzelliklerini ölümsüzleştiriyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Iğdır'ın mikroklima iklimine sahip olması dolayısıyla çeşitli güzellikleri barındırdığını söyledi.

Kulüp olarak Iğdır'ın tanıtımına katkı sunmak için foto safari benzeri etkinlikler yürüttüklerini ifade eden Akkuş, "Yöremizin ovası ayrı güzel, dağları ayrı güzeldir. Bu da doğa fotoğrafçılarına güzel fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Birçok fotoğrafçı bu bölgeye gelerek bu güzellikleri arşivlerine ekliyor." dedi.

'HERKESİN BURALARI GÖRMESİ GEREKİYOR'

Dağların mor renkli karanfillerle kaplanmasının ilgi çekici olduğunu belirten Akkuş, "Bu doğa olayının yaşandığı mevsimde Aras Dağlarına gelip bu anları fotoğraflamak isteyenler oluyor. Biz de bölgenin tanıtımı için bu çiçeklerle ilgili çalışmalar yapıp bölgeyi merak edenleri buralara getirerek gezdiriyoruz. Dağların yeşil ve sarı tonlarıyla birleşen mor renklerini her doğaseverin görmesi gerektiğini düşünüyor ve doğaya ilgi duyan herkesi buraya davet ediyorum." diye konuştu.

Doğa fotoğrafçılarından İlker Gök de yüksek kesimli bölgelerde açan çiçekleri fotoğrafladığını ve Aras Dağlarındaki bu doğa olayından büyük keyif aldığını anlattı.

Bölgede bilinmeyen saklı güzelliklerin bulunduğunu dile getiren Gök, "Dağları kaplayan bu mor çiçekleri görmek bizlere çok büyük keyif verdi." ifadesini kullandı. (AA)

İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandıİstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı
Gören hayran kaldı! Tarihin kokusunu almak isteyen oraya gidiyorGören hayran kaldı! Tarihin kokusunu almak isteyen oraya gidiyor
Maceraseverlerin yeni gözdesi: PaddleMaceraseverlerin yeni gözdesi: Paddle
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aras Dağları karanfil

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bir ilçe ayağa kalktı! Tehlikeli gerilim: İl Emniyet Müdürü devreye girdi

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Bu da oldu! Çiftçiler büyük şaşkınlık yaşadı

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Kan donduran olay! Tartışma kavgaya dönüştü, silahını çıkardı ve...

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

Taksim'de Pakistan-Afganistan meydan savaşı! Polis silah çekti

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Labirenti andıran 'Dalyan Deltası' ilgi çekiyor

Labiretten farksız! Milyonlarca yılda şekillenmiş

Şehzadeler şehri bayramda 30 bin kişi ağırladı

Gören hayran kaldı! Tarihin kokusunu almak isteyen oraya gidiyor

Maceraseverlerin yeni gözdesi: Paddle

Maceraseverlerin yeni gözdesi: Paddle

Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz

Bir Finli kirala! 3 gün bu deneyimi yaşayabilirsiniz

İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti

İranlı turistler bu ilimize akın ediyor

Üç asırlık medrese yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Üç asırlık medrese yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.