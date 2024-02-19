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Arasında nasıl yazılır? Arasında mı arasın da mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
18.02.2024 13:40 | Son Güncelleme:
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Arasında kelimesi Türkçede birbirinden farklı bağlamlarda kullanılabildiği görülen ifadelerdendir. Bu sözcüğün kaynaştırma ünsüzü olan s sesi ile bulunma eki olan -da ögesinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulduğu bilinir. Dolayısıyla arasında doğru yazılışının nasıl olduğu açıklanırken bu temel unsurlara dikkat edilmelidir. Bu sayede arasında kelimesinin TDK onaylı yazılışı, cümle içerisindeki kullanımı ve ne anlama geldiği kısa sürede keşfedilebilir.

Bir kelimenin kaynaştırma ünsüzü ve bulunma eki aldığı zaman TDK’ye göre nasıl yazıldığı merak edilir. Arasında sözcüğü de yazılı ve sözlü dilde sıkça kullanılan ve bulunma eki içeren ifadelerdendir. Dolayısıyla bu sözcüğe eklenen -da ekinin arası ifadesine bitişik olarak mı yoksa ayrı mı yazıldığı pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu bağlamda kaynaştırma ünsüzleri ve bulunma eki olan -de, -da üzerine yapılan açıklamalarla arasında sözcüğünün nasıl yazılması gerektiği netleştirilebilir. Böylelikle bulunma ekini içeren diğer özel isim kategorisinde olmayan kelimelerin de TDK’ye uygun olarak nasıl yazıldığı anlaşılacaktır.

Arasında nasıl yazılır?

Türkçede bazı sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesi için tek bir kurala hakim olunması yeterlidir. Kimi sözcüklerde ise eklerin ve kaynaştırma harflerinin kullanımına yönelik olan kuralların bilinmemesine bağlı olarak yazım yanlışı yapılabilir. Bu kapsamda ele alınması gereken arasında kelimesi de konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Ancak bu kelimenin kökü ara sözcüğünü içerir. Yani arasında kelimesi kaynaştırma ünsüzü olan s sesi ile bulunma eki olan -da ögesinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulur. Bu nedenle "Arasında mı arasın da mı?" gibi bir soru yanıtlanırken birden fazla yazım kuralına değinilmesi gerekir.

Ara kelimesi TDK güncel sözlüğü kapsamında birden fazla tanımı bulunan ifadelerdendir. Bu sözcüğün iki şeyi birbirinden ayıran uzaklık; mesafe, çatlak ve iki olguyu ya da olayı birbirinden ayıran zaman gibi tanımları olduğuna rastlanır. Yine kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu ya da ilgisi de ara sözcüğü ile ifade edilebilir. Kimi durumlarda iç kelimesi ile aynı anlamda kullanılan ara sözcüğü gerek konuşma dilinde gerek ise yazılı metinlerde sıklıkla yer verilen ifadelerdendir. Ara sözcüğüne s kaynaştırma ünsüzü ve -da bulunma eki getirildiği takdirde ise incelenen kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • Arasında (doğru kullanımı)

Arasında TDK Yazım Kılavuzu’na göre nasıl yazılır?

Bir adet kaynaştırma ünsüzü ve bulunma eki ile oluşturulan arasında kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır. Yani arasında yazımı TDK Yazım Kuralları Kılavuzu’na göre bu sözcüğün içerdiği -da eki ayrı olarak kullanılmayacak şekildedir. Nitekim bu kelimenin içerdiği s sesi olan kaynaştırma ünsüzü ve -da bulunma eki isim sözcüklerine bitişik olarak yazılır. Bu da arasında doğru yazılışı üzerine araştırma yapan kişiler tarafından sorgulanan temel kurallar arasındadır.

Arasında sözcüğünü konuşma dilinin yanı sıra yazılı dilde de Türkçe yazım kurallarını ihlal etmeyecek şekilde kullanmak isteyen kişiler bu ifadeyi içeren cümle örneklerine göz gezdirebilir. Bu bağlamda hangi eki ve kaynaştırma ünsüzünü içerdiği açıklanan arasında kelimesinin yer aldığı cümleler aşağıdaki gibi çeşitlendirilebilir:

  • Ele alınan bu iki toplum arasında yer alan en büyük fark hiç şüphesiz ki kültürel değerlere verilen öneme ilişkindir.
  • Kaşla göz arasında alışveriş merkezine giderek hepimiz için şirin hediyeler satın almış!
  • En sevdiğimiz arkadaşlarımızın arasında böylesine bir husumet olması bizi üzüyor.
  • Dün incelediğimiz kitaplar arasında en çok ilgimi çeken eser bilim kurgu türünde olandı.
  • Ünlü Türk şairleri arasında yer alan Neyzen Tevfik taşlama türündeki eserleriyle öne çıkar.
    Günün Önemli Manşetleri


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